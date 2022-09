Sæter spår kontraktsnyheter i løpet av uken

Ole Sæter tygger på et kontraktsforslag fra Rosenborg. Nå varsler «løven» en snarlig avklaring.

GODT HUMØR: Det er god stemning på treningsfeltet til Rosenborg om dagen. Her jubler Ole Sæter og co etter seier i onsdagens internkamp. Foto: Frank Lervik

Ole Sæter kom glisende av Rosenborgs treningsfelt onsdag formiddag.

To iskalde straffescoringer bidro nok til akkurat det.

– Der har jeg aldri bommet og kommer aldri til å bomme heller, så der er jeg på hjemmebane, smiler Sæter i sedvanlig stil.

Den frittalende trønderen nærmer seg etter alt å dømme en kontraktsforlengelse med trønderne. 26-åringen, som per nå har kontrakt ut 2023-sesongen, er klar på at dersom det kun er opp til ham så blir han værende på Lerkendal enda lenger.

– Nei, altså da ønsker jeg å bli her da. Men som sagt tidligere, man ønsker å få som fortjent, det sier jeg igjen. Men mer enn det kan jeg ikke si, sier Sæter.

Mannen med 13 Eliteserie-scoringer denne sesongen har fått et tilbud som vil binde han til Rosenborg ut 2025.

Ifølge lokalavisen Nidaros ble imidlertid det første tilbudet kontret med et motbud fra Sæter og hans rådgivere for en ukes tid siden. Nå kan det gå mot en avklaring.

– Jeg er veldig usikker. Jeg vet det egentlig ikke. Helt fra jeg fikk det første så har jeg egentlig meldt meg veldig ut, men det kommer nok en avklaring ganske snart vil jeg tro, ja, sier Sæter.

– Hva er du usikker på?

– Jeg er vel mer usikker på hva det inneholder, for som jeg har sagt tidligere så har jeg meldt meg veldig ut av det. Det er vel noe jeg på en måte ikke kan kommentere så mye rundt. Jeg tipper at det kommer noen nyheter i løpet av uka her, fortsetter spissen.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal er på sin side rolig rundt RBK-favorittens kontraktssituasjon, men 53-åringen innrømmer at han håper at storscoreren snart setter penn til papir.

– Jeg håper jo det. Det er utenfor mine hender, så jeg får ikke gjort noe med det. Det får agentene og «Micke» (Dorsin) ta seg av, så får vi håpe at det ordner seg, sier Rekdal til TV 2.

Mikael Dorsin har ikke svart på TV 2s henvendelser onsdag.