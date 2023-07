Sæter provoserte – RBK klarte bare uavgjort

Crusaders - Rosenborg 2-2

Selve kampen ble tøffere en antatt mot det semiprofesjonelle laget Crusaders fra Nord-Irland, i den andre kvalifiseringsrunden i Europa Conference League.

Hjemmelaget sjokkåpnet kampen da Philip Lowry sendte det nordirske laget opp i 1-0 etter elleve minutter.

Resultatet sto seg i 19 minutter. Da utlignet Carlo Holse med en perle fra rundt 20 meter.

Med 42 minutter på klokka fikk gjestene fra Trondheim straffe.



Den tok RBKs nummer ni seg av. Ole Sæter satte straffen i mål og feiret med å gå foran hjemmesupportere med armene til ørene.

– Nei, se hva han gjør. Var det våre supportere? Var det litt frekt, lød det fra Direktesports sending.

SCORET: Rosenborg-spiss Ole Sæter. Foto: Peter Morrison

Men vertene var ikke ferdig for kvelden. Et skudd fra kaptein Billy Joe Burns gikk via Erlend Dahl Reitan og lagene var likt igjen.

Flere mål ble det ikke, og det var faktisk Crusaders som var nærmest seieren i sluttminuttene.