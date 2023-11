Rystet over Start-trener: – Helt uvirkelig

– For meg er det et valg som handler om verdier og hva man ønsker å være en del av. Vi er langt unna når det gjelder måten man behandler mennesker og støtter hverandre på i denne klubben.

Assistenttrener i Start, Endre Eide, gikk fredag ettermiddag knallhardt ut i Fædrelandsvennen.

Budskapet er krystallklart: Sindre Tjelmelands assistent tar et kraftig oppgjør med kulturen i Start, samtidig som han bekrefter at han gir seg etter sesongen.

Lørdag kveld venter Bryne på hjemmebane i den første TV 2 Play-sendte kvalikkampen.



– Det er utrolig illojalt overfor egen arbeidsgiver å gå ut som dette kvelden før årets viktigste kamp. Det er helt uvirkelig. Det skaper støy for alle i klubben, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han har selv tilbrakt flere sesonger som spiller i sørlandsklubben.

Mathisen er langt fra imponert over timingen på utspillet.

– Istedenfor at det skal fokusere på Bryne-kampen, så er det dette som blir fokuset. Hadde jeg vært leder i klubben, så hadde ikke han sittet på benken i morgen. I mine øyne er det et desperat forsøk på å redde egen trenerkarriere.

Også TV 2s OBOS-ekspert, Amund Lutnæs, stusser.

– Et veldige merkelig tidspunkt, kommenterer han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Eide, foreløpig uten å lykkes.

Disse tre spørsmålene er foreløpig ikke besvart:

Jesper Mathisen sier dette er illojalt over egen arbeidsgiver og kaller det et desperat forsøk på redde egen karriere. Hva tenker du om det?

Til lokalavisen sier Eide dette om timingen på utspillet:

– Jeg har blitt veldig glad i klubben. Jeg har vært på innsiden og jobbet her over en lengre periode. Jeg føler på et ansvar om å belyse disse tingene. Det handler om støtten og backingen som er nødvendig for at klubben skal få fremdrift. Supporterne fortjener å vite.



Daglig leder Terje Marcussen sier dette til TV 2:

– Vi har full fokus på kampen i morgen. Når vi evaluerer sesongen vil selvfølgelig saken bli tatt opp.

Sportssjef Magni Fannberg vil ikke kritisere Eide for timingen, overfor VG.

– Timingen er helt uvesentlig. Jeg synes vi bør ta det han sier på høyeste alvor. Dette krever selvransakelse, sier sportssjefen.

Spår skittentøyvask

Det har stormet rundt Start denne sesongen.



Tidligere i sesongen sa fysisk trener i Start, Atle Thunshelle, opp jobben i protest etter en åpenlys konflikt mellom Fannberg og Marcussen.

Det er fortsatt uro i klubben.

Nylig sa økonomisjef Mette Tønnessen opp etter 13 år i Start.



– Det sier mye om tilstanden i klubben når assistenten gjør dette her. Det er stille for stormen, sier Lutnæs.

Han legger til:

– Det kommer til å bli en skikkelig skittentøysvask den dagen sesongen er over. Og dessverre for Start, så tror jeg den vil være offentlig.

Dersom klubben ikke rykker opp, er det varslet store kutt i satsingen.



– Et opprykk er neste et være eller ikke være for Start. Da må det kuttes ti-tolv millioner. Klubben har ikke råd til å spille i OBOS-ligaen. Det vil bli store omveltninger. Et opprykk gjør at det vil se totalt annerledes ut, sier Mathisen.