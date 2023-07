Rystet: – Mye som er feil

– Man er så gode som man leverer per dags dato. Vi er nødt å ta tak i det som et lag, stå i det som et lag og finne ut av det som et lag, sier Ada Hegerberg etter nedturen i åpningskampen.

Norge var store favoritter i forkant, men vertsnasjonen New Zealand vant sin første VM-kamp noensinne.

Hva som gikk galt ønsker ikke Norges største stjerne å svare på.

– Jeg har ikke svar på det, men vi er nødt å finne ut av det fort. Det er et VM, vi er på høyeste nivå, vi er nødt til å møte opp i hver eneste aksjon. Vi får ikke noe gratis, og det er ingen marginer som er med oss på dette nivået. Vi må kjempe for hver eneste ball og hver mulighet vi kan få, sier Hegerberg.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er nådeløs i sin vurdering.

– Det var en skuffende åpningskamp fra Norges side. Man vet at åpningskamper kan være litt nervøse og stressende, men det var for mange ting som ikke fungerte, slår Gulbrandsen fast.

– Åpningskampen preget oss



Det virket som om Norge var nervøse i møte med et heltent New Zealand lag foran over 40.000 hjemmefans.

Det kom uventet for landslagssjef Hege Riise.

– Jeg er litt overrasket. Jeg må si det, fordi det har sett så bra ut på trening. Vi har jobbet med alt vi skulle, og det var god stemning. Vi må se om åpningskampen preget oss litt følelsesmessig og bidro med nervøsitet, men det var ingenting jeg følte lå i kortene der, sier hun.

– Synes du spillerne dine så nervøse ut?



– Nei, det var ikke noe signal på det, synes jeg. Oppvarmingen forløp som vanlig. Vi får evaluere litt, konkluderer landslagssjefen.

BAKLENGS: Her setter Hannah Wilkinson inn vinnermålet for New Zealand. Foto: Lise Åserud

Solveig Gulbrandsen er ikke overrasket over at Riises lag gikk på en blemme i åpningskampen.

– Det har vært kort tid for Hege og det nye teamet, men det som ble vist i dag var ikke oppløftende i det hele tatt. Men jeg er ikke overrasket, fordi vi har ikke prestert på lang, lang tid.

Den tidligere landslagsspilleren er også kritisk til Hege Riises grep underveis i kampen.

– På slutten av kampen forventet jeg flere grep. Vi hadde en (Sophie) Roman Haug på benken som har prestert under Hege tidligere, hvorfor kommer ikke hun inn? Jeg synes også en Karina Sævik kunne vært en bra innbytter som kunne skapt noe. Det er som sagt mye som ikke fungerer, så det er vanskelig å si hvor man skal starte å ta tak.

– Ikke nok å bare snakke



I EM forrige sommer røk Norge ut på pinlig vis med 0–8 i sekken mot England, som vant turneringen. TV 2s fotballekspert mener ikke landslaget har blitt bedre siden fiaskoen.

– Akkurat nå kan man ikke si det. Man blir bedømt på resultater, men prestasjonen er også altfor dårlig. Per nå har ikke Norge tatt noe særlig steg. Det er fryktelig skuffende, sier Gulbrandsen.

FRUSTRERT: Ada Hegerberg sier laget må vise hva som bor i dem i neste kamp. Foto: Abbie Parr

Etter kamp var det synlige diskusjoner mellom de norske landslagsspillerne på banen. Hegerberg forsøkte så å samle laget i garderoben i stedet.

– Det er nok å stå på en åpen scene og være skuffet. Det er bedre å komme oss inn i garderoben og samle oss, men nå fikk vi ikke mulighet til det. For det er jo veldig strenge regler med media her, sier 28-åringen.

Norges mål er å vinne å vinne gruppen. Sveits og Filippinene venter nå for Riises lag.

– Dette gjorde det veldig vanskelig. De er nødt til å slå Sveits og det blir en tøff kamp. Det er muligheter, men de blir avhengige av andre og målforskjell. Det ser ikke veldig lovende ut, sier Guldbrandsen.



– Jeg har alltid troen. Det starter med at vi må være brutalt ærlig med oss selv, ellers kommer vi ingen vei. Jeg har alltid troen på at vi skal få ut kvaliteten vi har, men vi er nødt til å begynne å gjøre det. Det er ikke nok å bare snakke, Det er derfor jeg er veldig skuffet. Jeg mener vi skal få til mer enn det vi gjør i dag. Det er vi nødt å vise tidlig mot Sveits, sier Hegerberg.