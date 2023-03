Rystet etter TV 2-sak – samler inn penger til Baron

TV 2 publiserte lørdag morgen en sak om tidligere Lillestrøm-keeper Emille Baron.

I saken kommer det frem at Baron har slitt stort økonomisk etter at fotballkarrieren ble ødelagt av skader.

Historien kom som et sjokk på veldig mange i Lillestrøm-miljøet.

TV 2 har vært i kontakt med Emille Baron lørdag formiddag. Han forteller at flere i Norge har tatt kontakt med ham i dag, men at situasjonen har forverret seg siden TV 2 besøkte ham i februar.

– Ting er verre nå. Jeg og konen min har sovet på gaten i det siste, ungene har det bra enn så lenge, skriver Baron i en SMS til TV 2.

SØ-AFRIKA: Emille Baron og konen Sheri. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han ønsker samtidig å takke for støtten som vises.

– Det er mange som ble veldig satt ut av å se hvordan Emille har det. Det er veldig, veldig mange som ønsker å bidra, sier Morten Stokstad til TV 2.

Han er medie- og kommunikasjonsansvarlig i Lillestrøm og forteller at de har brukt morgentimene på å finne ut hvordan man best mulig kan sørge for at Baron får hjelp.

Nå har Lillestrøm og supportergruppen Kanari-fansen gått sammen om å starte en spleis, hvor målet er å samle inn penger til Baron og familien hans.

– Jeg er målløs. Jeg vet ikke hvordan jeg kan vise min takknemlighet, det er så overveldende. Tusen takk, skriver Emille Baron i en SMS til TV 2.

En av dem som har tatt kontakt med Morten Stokstad i dag er landslagssjef Ståle Solbakken, som selv har spilt for klubben.

TV 2 vet at landslagstrener Ståle Solbakken bidrar med en betydelig sum.

– Det var trist lesing, sier Ståle Solbakken til TV 2.

Startet innsamlingsaksjon: – Mange er veldig berørt

Pengene renner i skrivende stund inn på Spleis-siden. Innsamlingen har pågått i omkring én time, det allerede er det samlet inn over 150.000 kroner.

– Mange er veldig berørt. Han har en stor plass i hjertet til veldig mange LSK-supportere. Det er helt utrolig mange som har meldt seg, sier Stokstad.

BERØRT: Morten Stokstad forteller at Lillestrøm-miljøet mobiliserer etter nyheten. Foto: Terje Pedersen

Kanari-fansens leder Tony Johansen forteller til TV 2 at mobilen hans har ringt siden morgentimene.

– For å hindre at det dukker opp mange uofissielle spleiser rundt omkring, har vi startet en spleis. Så kommer vi til å ta det i samråd med klubben i dagene som kommer, om hvordan vi kan hjelpe Emille på best mulig vis.

– Telefonen har ikke stått stille i dag. Dette er en sak som engasjerer veldig mange. Det er nok mange som fikk en kjedelig start på dagen i dag, når man fikk se hvor ille det faktisk har gått med ham, sier Johansen til TV 2.