Rystet: – Dette er en skrekkfilm

Atlético Madrid - Dortmund 2-1

Dortmund og Julian Ryerson hadde en marerittomgang i den første Champions League-kvartfinalen mot Atlético Madrid onsdag kveld.

Drøyt halvtimen inn i kampen lå tyskerne under 0-2.

– Holder du med Dortmund, er dette en skrekkfilm, sier Morten Langli.

TV 2s fotballekspert Morten Langli er rystet over Dortmunds forsvarsspill mot Atlético Madrid borte på Wanda Metropolitano.

Allerede etter fire minutters spill rotet Dortmund det til i et forsøk på å spille seg ut. Rodrigo De Paul kunne sende Atlético Madrid tidlig opp i ledelsen.

– Atlético Madrid går alltid aggressivt ut i hjemmekampene i Champions League. Når det er to kamper, minimum fire omganger – skal du gå ut og spille med så høy risiko i åpningsminuttene? spør Morten Langli retorisk.

– Du vet hva som kommer. Det kommer elleve mann fra Atlético Madrid og 70.000 tilskuere på tribunen som omtrent presser deg inn i mål. Jeg skjønner at det er fremtidens fotball med å sette i gang kort bakfra, men velg anledningene litt med omhu, fortsetter TV 2s fotballekspert.

RYSTET: TV 2s fotballekspert Moten Langli. Foto: Michael Allen / TV 2

De Paul bekrefter planen.

– Vi var veldig klare på det. Her er vi sterke, og supporterne gir oss et løft, sier den argentinske verdensmesteren til Movistar.



Forsvarstrøbbelet stoppet ikke der: Drøyt halvtimen inn i kampen rotet Dortmund-veteran Mats Hummels det til før Samuel Lino scoret 2-0.

– Den er verre, utbryter Langli i TV 2s Champions League-studio.



NÆRMER SEG SEMIFINALE: Atlético Madrid. Foto: Thomas Coex / AFP / NTB

– Dette er en skrekkfilm for alle som er glade i Dortmund, gjentar Langli.



– Det er en av verdens mest rutinerte midtstoppere som løper over i sonen til stoppermakker Nico Schlotterbeck og setter ham helt ut av spill, forklarer Langli hoderystende.

Innbytter Sébastien Haller styrket for øvrig Dortmund-håpet da han reduserte til 1-2 med snaut ti minutter igjen av ordinær tid.

– Det var veldig viktig for håpet. Mye kan skje på hjemmebane, sier Haller.

– Det viktigste var at vi vant. Det er synd vi slapp inn målet, men det var veldig viktig vinne. Nå skal vi restituere og gå for seieren der også, sier Atlético Madrid-spiller Antoine Griezmann til Movistar.



STARTET: Julian Ryerson (t.v.) spilte hele kampen for Dortmund. Her i duell med Atlético Madrid-stjernen Antoine Griezmann. Foto: Javier Soriano / AFP / NTB

Returkampen spilles i Tyskland tirsdag neste uke.

– Dette er en helt åpen match, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.



Julian Ryerson spilte hele kampen på Dortmunds høyreback. Lyndølen kunne satt opp 2-2 på overtid, men Julian Brandt headet innlegget i krysstolpen.

– Vi må leve med resultatet i dag. Det er ikke lett å spille fotball her, og på en slik kveld kan man også gå under, sa Emre Can til DAZN.

– I perioder dominerte de oss fullstendig i duellspillet. Vi hevet oss etter pause, og mulighetene våre er ikke verst.