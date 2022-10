Rystet av rapport fra amerikansk kvinnefotball: – Det er helt krise

En uavhengig granskning i USA rapporterer om systematisk misbruk av kvinnelige fotballspillere. Norske landslagsprofiler er sjokkert over funnene.

Guro Reiten (nr. 11) og landslagssjef Hege Riise under landskampen mot Albania på Ullevaal i september. Foto: Lise Åserud

En 172 sider lang rapport basert på intervjuer med mer enn 200 spillere i den amerikanske fotballigaen for kvinner (NWSL) ble publisert denne uken.

Rapporten tegner et dystert bilde av en kultur for overgrep og upassende seksuell oppførsel mot spillere i amerikansk kvinnefotball.

– Jeg synes det er helt krise. Det er sånne ting som ikke skal skje, som dessverre skjer, sier Norge- og Chelsea-spiller Guro Reiten til TV 2.

– Da er det bra at det kommer frem, det er bra at folk bruker stemmen sin for sånn skal vi ikke ha det.

I rapporten henvises det til et mønster av «seksuelt ladede kommentarer, uønskede seksuelle tilnærmelser og berøring og tvangsmessig seksuell omgang.»

LES MER: Rapport: Systematisk misbruk i amerikansk kvinnefotball

– Jeg synes det er bra at det kommer frem i lyset, men så er det ekstremt trist lesning. Det går på makt og maktmisbruk, sier landslagssjef Hege Riise.

Hun ser positivt på at den amerikanske fotballpresidenten Cindy Parlow Cone, som Riise selv møtte flere ganger som spiller i sin tid, nå setter i gang en rekke tiltak for å fjerne denne kulturen.

– Det kreves overalt. Det må vi også være en del av – å være med å si at sånn kan vi ikke ha det, sier Riise.

Tiltakene som er iverksatt innbefatter blant annet en nettbasert kanal der det kan varsles om uønskede episoder. I tillegg skjerpes blant annet rutinene rundt bakgrunnssjekk av aktuelle trenere.