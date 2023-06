Rykter med bestevennens mor: – Respektløst

Europeiske storklubber har i lang tid ligget langflate for Kylian Mbappé, som har uttalt at han ikke vil forlenge kontrakten med PSG.

Den går ut neste sommer. Moren Fayza Lamari skal ha inntatt en agentrolle, ifølge franske medier.

I etterkant har det blitt spekulert i om franskmannens bestevenn, Achraf Hakimi, også skal være ønsket inn i morens varme.

– Overrasket

GODE VENNER: Achraf Hakimi og Kylian Mbappé. Foto: Stephane Mahe

Det får hans nåværende agentfirma, Footfeel International Sports Management, til å steile.

– Vi er veldig overrasket over at kun fordi hun er moren til en viktig spiller, kan hun blande seg i markedet, sier spillerens agent Alejandro Camaño, til spanske AS.

– Å være moren til en spiller er ikke nok. For meg er det respektløst overfor bransjen, legger han til.

Camaño er overbevist om at klienten hans ikke vil gå for et skifte.

– På mandag var vi sammen og presenterte «Achraf Hakimi Foundation» i Marokko, som er første gang en idrettsutøver får støtte fra Kunnskapsdepartementetet og Kongen.

Stiftelsen støtter marokkanske barn gjennom utdanning og idrett.

– Det er utenkelig, umulig, sier Camaño videre om spekulasjonene.

IVRIG: Kylian Mbappés mor Fayza Lamari på tribunen i kampen mellom PSG og Nantes. Foto: Franck Fife / AFP

Refses

Agenten forteller at Hakimi er en del av Footfeel-familien, men at de respekterer det gode forholdet til Mbappé. Moren har han derimot ikke like mye sansen for.

– Fayza Lamari er en forretning som har ingenting annet enn Kylian. Hennes viktighet i markedet er ikke eksisterende, hun har ingen erfaring og ingen avtaler.

TV 2 har sendt Camaños uttalser til Lamari, men har foreløpig ikke fått svar.

I VM-semifinalen i desember møttes de to bestevennene til duell. Det endte med at Mbappé måtte trøste marokkaneren, som tapte 0-2 mot Frankrike.

– Vi likte hverandre fra dagen jeg ankom. Samme alder, samme personlighet, samme karakteristikker. Vi er som to barn. Alt bare flyter naturlig, sa Hakimi i et intervju med Telefoot i april.