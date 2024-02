Ryktene som ikke stopper: – Begynner å bli uverdig

Se PSG mot Real Sociedad på TV 2 Play onsdag fra klokken 20.00.

– Når vi begge har bestemt oss, skal vi fortelle det, uttalte Paris Saint-Germain-president Nasser Al-Khelaïfi til L'Équipe nylig.

I flere sesonger har PSG-sjefen måttet svare på spørsmål om fremtiden til lagets største stjerne. Fortsatt er det stor usikkerhet rundt Kylian Mbappé.

Til sommeren utløper Mbappés kontrakt. Siden nyttår har han stått fritt til å forhandle med andre klubber.

TILBAKE I EUROPA: Onsdag kveld skal Kylian Mbappé og Paris Saint-Germain ut i Champions League mot Real Sociedad. Foto: Franck Fife / AFP / NTB

The Athletic og Real Madrid-journalist Mario Cortegana melder denne uken at Mbappé har vært innstilt på en overgang til den spanske storklubben, men at franskmannens rådgivere ikke er overbevist over tilbudet i Madrid.

Forslaget er dårligere enn under forhandlingene i 2022, skriver The Athletic. Da endte Mbappé opp med å signere en kontraktsforlengelse med PSG.

I begynnelsen av februar meldte imidlertid Le Parisien at Mbappé hadde takket ja til en overgang til Real Madrid.

– Kan sette en stopper

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller ønsker en ende på sagaen.

– Den fortsetter fra år til år, og Mbappé er den eneste som kan sette en stopper for dette, sier Stamsø-Møller.

TV 2-eksperten er lei: – Uverdig og kjedelig

Tidligere har han hatt større forståelse for Mbappés uavklarte fremtid.

– Jeg har tenkt at det kanskje ikke er så dumt å bruke en strategi for å bygge opp eget renommé og gjøre seg enda mer attraktiv enn han er, men det begynner å bli uverdig og kjedelig, sier Stamsø-Møller.

Nå håper han at Mbappé spikrer fremtiden.

– Jeg håper at det neste steget er en avklaring for fire-fem år frem i tid, så vi slipper å snakke om hvor han skal ende opp til slutt, sier Stamsø-Møller.

– Nå er det på tide å ta det steget

TV 2s ekspert er klar på hvor Mbappé bør fortsette karrieren.

– Han vil vinne Gullballen og de største trofeene på klubbnivå. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at han må gå til Real Madrid dersom det er mulig. Jeg tror at det er veldig god timing, sier Simen Stamsø-Møller.

Syrlig svar fra Real Madrid

Real Madrid-trener Carlo Ancelotti er avvisende til å snakke om Mbappé.

– Dere spør meg om en spiller som tilhører et annet lag, sa Ancelotti etter lørdagens 4-0 over Girona i LaLiga.



– Vi har allerede verdens beste spillere her, sa Ancelotti, før han listet opp Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Rodrygo, Toni Kroos, Federico Valverde og Eduardo Camavinga i rangert rekkefølge.



REAL JAKT: Carlo Ancelotti og Florentino Pérez. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Klubbpresident Florentino Pérez svarte syrlig da han tidligere denne måneden ble spurt om Mbappé skulle til Real Madrid i 2024.

– Så originalt, sa Pérez til El Chiringuito.

Kylian Mbappé fikk en liten smell i lørdagens 3-1-seier over Lille, men han er friskmeldt av PSG-trener Luis Enrique til onsdagens TV 2 Play-sendte Champions League-møte med Real Sociedad.

Mbappé har 30 scoringer og sju målgivende på 29 kamper i alle turneringer denne sesongen.