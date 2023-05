Rykket opp til Premier League etter nervedrama

Coventry - Luton

I 2018 møttes Coventry og Luton på nivå fire i den engelske ligapyramiden. Lørdag kjempet lagene om det ekstremt lukrative opprykket til Premier League.



Jordan Clarke sendte Luton i føringen med sin 1-0-scoring i førsteomgang. Midtveis i andreomgang utlignet Gustavo Hamer for Coventry etter en effektiv kontring. Dermed gikk kampen til ekstraomganger på Wembley.

Etter 115 minutter jublet Luton-fansen for scoring, men den ble annullert for en hands i forkant på Joe Taylor. Straffekonk måtte til for å avgjøre det hele.

De elleve første straffene gikk i mål. Dermed måtte innbytter Fankaty Dabo sette Coventrys sjette forsøk. Den ble blåst høyt over mål og Luton kunne slippe jubelen løs for Premier League-plass.

Luton-spillerne jublet med fansen etter 120 minutter og straffedrama på Wembley. Foto: Zac Goodwin

Oppløftende beskjed etter skummel situasjon



Luton-spiller Tom Lockyer måtte forlate banen etter bare elleve minutter. Forsvareren kollapset uten at noen var i nærheten før han ble fraktet av banen på båre.

Underveis i oppgjøret kom meldingen fra klubben om at Lockyer er fraktet til sykehus. Spilleren er våken snakker med familien.

We are able to report that after collapsing on the pitch, Tom Lockyer has been taken to hospital for further tests.



He is responsive and talking to his family, who are with him.



We are all with you, Locks 🧡#COYH — Luton Town FC (@LutonTown) May 27, 2023

Etter at opprykket var et faktum jublet lagkameratene og holdt oppe trøyen hans.

– Det føles utrolig bra, men det eneste jeg tenker på nå er Tom Lockyer, sier Luton-manager Rod Edwards til BBC.

Drakten til Tom Lockyer ble holdt høyt under jubelscenene på Wembley. Foto: Adam Davy

– Locks, jeg elsker deg. Vi har klart det, kompis, sier Luton-spiller Carlton Morris til Sky Sports.

Lockyers far, Tom, kom også med gode nyheter på Twitter:

– Toms far her. Tom er ok. Veldig glad, men så trist for at han ikke kan være der med lagkameratene, skriver faren som også legger ved et bilde fra sykesengen.

Tom’s Dad here. Tom is ok. Very happy but so sad he can’t be there with his team mates. Here is the moment……. pic.twitter.com/4mxlyGqbhI — Steve Lockyer (@sl_cardiff) May 27, 2023

Historisk opprykk

Det er første gang siden 1992 at Luton er tilbake på øverste nivå i England. Klubben rykket ned rett før den engelske toppdivisjonen ble om til Premier League.

Siden den gang har klubben vært helt nede på nivå fem. Kommende sesong vil Kenilworth Road bli Premier League-historiens minste stadion med en kapasitet på kun 10.356 tilskuere. Engelske medier skriver at den nedslitte arenaen må pusses opp for over 130 millioner kroner for å oppfylle kriteriene til PL-spill.