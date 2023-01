Ryerson-blemme i Dortmund-debuten

Dortmund - Augsburg 4-3

Saken oppdateres!

Den norske backen gikk rett inn i Dortmunds startoppstilling etter overgangen fra Union Berlin. Laget hans tok ledelsen både 1-0 og 2-1, men på 2-2-målet til Augsburg var nordmannen uheldig.

Lyngdølen måtte ut i full spurt for å stoppe avslutningen fra Demirovic, men det gikk akkurat ikke. Skuddet gikk via magen til Ryerson og i mål. Det ble ikke kreditert som et selvmål ettersom ballen uansett var på vei mot mål.

Nordmannen fikk uansett vist mye bra i løpet av kampen og spilte 90 minutter i det som ble en viktig seier.

Den norske høyrebacken spilte hele kampen etter overgangen fra Union Berlin. Foto: Ulrichhufnagel / BILDBYRÅN

Elleville minutter

På tampen av andreomgangen steg temperaturen ytterligere. I det 75. minutt fikset den engelske unggutten Jamie Bynoe-Gittens 3-2. Men kun to minutter senere utlignet David Colina til 3-3. Kun minuttet etter tok Dortmund tilbake ledelsen etter en skikkelig perle av Gio Reyna.

Hjemmefansen fikk mer enn seier å juble for. Etter 62 minutter fikk endelig sommerkjøpet Sebastian Haller sin etterlengtede debut. Spissen ble diagnostisert med testikkelkreft kort tid etter overgangen sin i juli.

28-åringen, som ble hentet som Erling Braut Haalands erstatter, var gjennom en tøff cellegift-behandling, men er nå kreftfri.

4-3-seieren gjør at gultrøyene er oppe på sjetteplass med 28 poeng. Det er syv poeng mindre enn ledende Bayern München, men det er kun to poeng opp til Eintracht Frankfurt på andreplass.