Russiske medier: Normann har forlatt Russland

Mathias Normann skal ha forlatt Russland og bedt om at kontrakten termineres, melder russiske medier.

27-åringen er på utlån til den russiske klubben Dynamo Moskva, men nå skal Mathias Normann ha forlatt landet.

Klubbdirektøren hevder at Normann har reist på grunn av at en drone krasjet inn i en bygning i byen han er bosatt i, skriver blant andre russiske Match TV onsdag.

Match TV melder også at Dynamo Moskva og Rostov, som han er på utlån fra, kommer til å gå til sak.

– Han henviste til omstendighetene og har tilsynelatende gjort det for sin egen sikkerhet, sier klubbdirektøren i Dynamo Moskva, Pavel Pivovarov, til medier i Russland.

– Vi er ikke enige i hans standpunkt. Sammen med Rostov forbereder vi å gå til sak. Vi venter på retten, fortsetter han.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med far Sten Normann, foreløpig uten hell.

Ifølge den russiske avisen Sport Express forlot Normann landet på grunn av sikkerhetshensyn.

– Klubben tilbød ham å flytte. Dette var hans valg, hevder Pivovarov ifølge de russiske mediene.

Direktøren skal også ha uttalt at han er overbevist på at dette er en unnskyldning for å bryte kontrakten.



Normann kom til Dynamo fra Rostov på lån i september 2022. Kontrakten med Moskva-klubben går er i utgangspunktet ferdig ut måneden, mens kontrakten med Rostov går ut sommeren 2025.



27-åringen har tidligere fått mye oppmerksomhet for at han i 2022 valgte å fortsette karrieren i Russland, selv om landet hadde gått til krig mot Ukraina.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I et eksklusivt intervju med TV 2 gjort i september 2022 fortalte Normann at det beste sportslige valget for hans del var å fortsette karrieren i landet.

Han var forberedt på at valget ville vekke reaksjoner. 27-åringen sa også at valget kun handlet om idretten.

– Er det én ting jeg har lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball. Jeg skal dit for å spille fotball og er happy med det, sa Normann til TV 2.

27-åringen var før krigen i Ukraina ofte tatt ut i Norges landslagstropp. Etter at han valgte å fortsette karrieren i Russland har han mistet landslagsplassen.

Norge-sjef Ståle Solbakken har tidligere gått hardt ut om hva han mener om Normanns valg.

– Det er et totalt uforståelig valg. Jeg synes det er tonedøvt av ham og eventuelt de rådgiverne som står bak, sa Solbakken i september i fjor.



ET UFORSTÅELIG: Mathias Normann er ikke lengre å se på landslaget. Grunnen til det er at 27-åringen spiller i Russland. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Normann står med ett mål på tolv A-lagskamper for Norge.