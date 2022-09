Russisk presse fremskyndet Normann-avgjørelsen

Lise Klaveness og Ståle Solbakken ble nedringt av russiske medier da det ble kjent at Mathias Normann trolig kom til å signere for en ny russisk klubb.

På en debatt om menneskerettigheter i fotballen torsdag kveld, åpnet fotballpresident Lise Klaveness opp om hva som skjedde i kulissene i Mathias Normann-saken.

– Vi hadde tenkt å ta det på pressekonferansen til Ståle (Solbakken, journ. anm) uken etter, men det ble så mye russisk presse og propaganda rundt uavklarte forhold. De politiske bevegelsene som skjedde der, var faktisk en direkte grunn til at vi måtte kvele saken med en gang, uttalte Lise Klaveness i debatten.

Det var i et TV 2-intervju at spilleren først røpte sine planer om å bli værende i Russland.

Mange russiske medier ringte både Klaveness og Solbakken, og laget flere nyhetssaker omkring tematikken.

– Derfor besluttet vi å gjøre det veldig raskt. Så er det definitivt storpolitikk. For det var antakelig veldig viktig for russerne å få en fra Skandinavia til å velge Russland på nytt, fortalte Klaveness videre til de fremmøtte.

TOK VALGET: Mathias Normann (26) får ikke spille for Norge etter at han ble værende i Russland.

Sitter langt inne

Overfor TV 2 er fotballpresidenten klar på at dette er en veldig spesiell sak.

– Det er ingen hyggelig avgjørelse. Det sitter utrolig langt inne å utestenge en spiller på grunn av klubben, for det er et fritt valg og et fritt land.

Klaveness forteller at NFF kunne være raske fordi de hadde resolusjonen fra Fotballtinget.

– Demokratiet hadde tatt et valg for oss.

– Har Normann blitt brukt i et politisk spill?

– Det har jeg ingen forutsetninger for å mene noe om rett og slett, jeg har ikke sittet tett nok på Mathias Normann. Men det jeg vet er at når skandinaviske og europeiske spillere signerer for russiske klubber, vil mediene være veldig opptatt av det. Det er første gang jeg har blitt kontaktet av så mye russisk media på så kort tid.

VANSKELIG SAK: Fotballpresident Lise Klaveness sier at terskelen for å utestenge spillere skal være skyhøy. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ingen straff

Overfor TV 2 har Dinamo Moskva-spilleren tidligere understreket at han fordømmer Russlands krigshandlinger i Ukraina.

– Hva har Mathias Normann selv sagt om overgangen?

– Jeg har ikke snakket med han, det har Ståle gjort, og jeg har ikke spurt hva Mathias har sagt.

Det viktigste for styret i NFF var at han fikk informasjon om de mulige konsekvensene før han signerte.

– Da Mathias Normann signerte, vurderte vi det slik at det var det beste for han og for oss at vi var tidlig ute så vi slapp spekulasjoner om propaganda rundt spørsmålet.

Terskelen for å utestenge spillere skal være skyhøy hos NFF, understreker hun.

– Dette er ikke en straff for Mathias Normann, det er ikke det som er målet. Men det var en kontroversiell avgjørelse som ble tatt fordi hele norske og europeisk idrett står sammen i å utestenge Russland fra alle konkurranser på grunn av angrepskrigen og fordi Russland satt i så mange tunge idrettsverv i Europa.

– Hvordan har responsen til deg vært?

– Jeg tror de som er tettest på synes det er leit at vi måtte gå til et slikt steg, men min oppfatning er at det er ganske unisont at de fleste er enige om at det måtte bli sånn.