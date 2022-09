Roses av tidligere Liverpool-profil: – En brutal påvirkning

TV 2s ekspert er full av lovord etter Jørgens Strand Larsens Celta-debut. Nå tror han på trøbbel for Atlético-spillerne.

På tampen av overgangsvinduet ble Jørgen Strand Larsen klar for Celta Vigo i en avtale som TV 2 erfarer skal være verdt over 100 millioner kroner.

Debuten fikk han bare to dager etter at han signerte for LaLiga-klubben. Der viste han seg frem med en hælflikkende målgivende, og var bare centimeter fra scoring.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah lot seg begeistre av Strand Larsens første 45 minutter for Atlanterhavsklubben.

– Jeg er dypt imponert. Han kom inn med en tilstedeværelse som er helt enorm, sier han.

– Hele kampbildet endret seg

Han har sett nærmere på Strand Larsens involveringer, og sett debuten i reprise med argusøyne på haldenseren.

Det stod nemlig 0-0 mot poengløse Cadiz til pause. Da valgte Eduardo Coudet å sette inn nyervervelsen. Da skiftet kampbildet karakter, mener Amankwah.

– Da han kom inn, endret hele kampbildet seg. Selv om dette er et dårlig Cadiz-lag, så gjør han mye bra.

Dette underbygger han med at Cadiz-spillerne slet med å holde tritt med angrepsrekka til Celta. Mye takket være fysikken til 22-åringen.

– Han er utrolig sterk - og spesielt feilvendt når han møter stopperne. Det er elegante headinger til medspillerne og han skaper store sjanser.

STJERNESPISS: Celta Vigos store profil er Iago Aspas, her i duell med Harry Maguire. Han roste sin nye, norske lagkamerat forrige helg. Foto: Adrian Dennis

Lovord fra målgarantisten

Målgarantist og tidligere Liverpool-spiss Iago Aspas nøt godt av nordmannens styrker.

– Strand Larsen er flink i bakrom og til å strekke motstanderens forsvar. Det lager rom for Aspas, som scorer to mål på at Strand Larsen trekker opp laget.

Skaper rom for Aspas som varter opp med langskudd i mål

Spanjolen skrøt av Strand Larsen i et intervju etter kampen.

– Vi spilte ikke bra i første omgang. Treneren insisterte på å gjøre endringer, og den nye gutten Larsen kom inn og hadde en brutal påvirkning på kampen, sa den tidligere Liverpool-profilen ifølge Marca.

Amankwah la merke til linken de imellom.

– Man må nesten være dum eller blind for å ikke ha sett det. Strand Larsen stikker med en gang Aspas får ballen. Da får han rom til å skyte fra mellomrommet, som resulterte i to mål. Det ser ut som de har spilt sammen i ti år.

Også lagkaptein Hugo Mallo roser Strand Larsen, og kaller han en «strålende spiller». Han forteller at haldenseren allerede er godt integrert i laget.

– Jeg tror han kommer til å gi oss enda mer for han er virkelig en utrolig kul fyr. Han har tilpasset seg utrolig fort. Han er litt, for de som vet hva jeg mener, som John Guidetti i garderoben. Han kødder mye og skravler. Han snakker knapt noe spansk i det hele tatt, men han skravler likevel. Bare se det for deg. Jeg tror han kommer til å være en spiller som kommer til å gi oss mye glede fra nå og i fremtiden.

Spår startplass mot Atlético

Utover i kampen ble 22-åringen så varm i trøya at han fyrte opp publikum.

– Han er så påskrudd, og treneren bare gliser. Han vet han har noe å bygge videre på.

Selv om han ikke tegnet seg på scoringslista, mener Amankwah at han ikke kunne gjort det bedre i sin første LaLiga-kamp.

Nå venter en helt annen test - Atlético Madrid på Wanda Metropolitano.

– Jeg tror definitiv han starter. Han kunne umulig lagt inn en bedre søknad i debuten. Det blir selvfølgelig en helt annen prøve, og en virkelig ilddåp. Det blir spennende.

Per nå står Strand Larsen med én landskamp. Den kom for «nødlandslaget» mot Østerrike i november 2020. Førstkommende mandag tar Ståle Solbakken ut troppen til de kommende kampene landskampene.

DEBUT: Jørgen Strand Larsen fikk sin hittil eneste kamp for nødlandslaget borte mot Østerrike i 2020. Øverst fra venstre: Mats Møller Dæhli, Per Kristian Bråtveit, Andreas Hanche-Olsen, Julian Ryerson, Jørgen Strand Larsen, Ruben Gabrielsen, Sondre Tronstad, Ghayas Zahid, Fredrik Ulvestad, Veton Berisha og Jørgen Skjelvik. Foto: Austrian Football Federation / BILDBYRÅN

Spissplassen på landslaget er nærmest umulig å overta med Erling Braut Haaland skadefri og i sin elleville form, men det er plass til flere angrepspillere i troppen.

– Han bør definitivt kunne ta opp konkurransen bak Haaland. Det bør være mulig, men han kan ikke regne med noe mer enn innhopp, sier Amankwah.

Haldenseren var utlånt fra Sarpsborg til Milan sommeren 2017 til sommeren 2018, før han vendte tilbake til Eliteserien. I september 2020 ble han solgt til nederlandske Groningen.

I et TV 2-intervju fortalte tidligere Celta-spiller Dan Eggen at han hadde troen på Strand Larsen-suksess i LaLiga.

– Han har god og tung erfaring fra Europa og er en meget spennende type. Han er en god type for et lag som Celta.