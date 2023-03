Rosenborg-spiss på lån til ny Eliteserie-klubb

Rosenborg-spissen er ny HamKam-spiller, bekrefter klubben.

Wiedsheim-Paul lånes ut til slutten av 2023-sesongen.

Flere andre norske klubber har jaktet Wiedesheim-Paul mot slutten av overgangsmarkedet.

Kongsvinger og Kristiansund var blant de som håpet på å signere ham, men de fikk fredag beskjed om at spilleren hadde valgt å ta turen til Eliteserien.

– Vi får forhåpentligvis en bra spiss som kan score en del mål. Vi håper han kan hjelpe oss til å nå vårt mål om å beholde plassen i Eliteserien, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til TV 2s Deadline Day-sending.

Svensken står med 22 kamper for RBK i Eliteserien. Forrige sesong tilbragte han på lån i Helsingborg og Mjällby. Nå er han klar for et nytt utlån.

Wiedesheim-Pauls kontrakt med Rosenborg strekker seg ut 2024.

Michelsen bekrefter samtidig at LSK-spiller Philip Slørdahl står på listen over aktuelle spillere som kan kommer inn de siste timene denne overgangsvinduet.

– Vi jobber med flere spor og det har vi gjort lenge. Noen lyktes og andre lyktes vi ikke med. Det er ikke sikkert det skjer mer, men det kan skje mer, sier han.