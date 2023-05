Rosenborg refses etter uttalelser: – Det er ikke grenser

HAR TROEN: Erlend Dahl Reitan føler seg sikker på at det snart vil løsne for Rosenborg, men optimismen faller ikke i god jord hos alle. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

I TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» tar fotballekspert Yaw Amankwah et oppgjør med henvisning til dette sitatet fra RBKs forsvarssjef Erlend Dahl Reitan i Adresseavisen etter 0-0-kampen mot Odd søndag:

– Ser vi litt bak resultatene har vi tatt veldig store steg på kort tid sammenlignet med i vinter. Folk som har innsikt og peiling på fotball, ser det, og så er det mange som sitter rundt i studio – blant annet hos dere – og roper høyt uten å ha peiling. Vi i garderoben er lojale og selvsikre på at det kommer til å bli bra, sa Reitan.

Det får Amankwah til å igangsette en tirade mot trønderne.

– Det er det som kommer fra Rosenborg-leiren hele tiden: «De som tror vi ikke spiller god fotball, har ikke peiling, må se flere kamper og må se nok.» Men alle underliggende tall viser at Rosenborg sitt angrepsspill er elendig. Det produseres få sjanser, det ser stakkato ut, det er vanskelig å se hva de ønsker å få til, innleder Amankwah.

Han fortsetter:

– Hvis Rosenborg ønsker å bli vurdert ut fra samme kriterier som Haugesund, Odd eller Tromsø, vær så god! Men da kan de ikke forvente å få hovedkamper, bli omtalt som «her kommer store Rosenborg», eller få noe ekstra oppmerksomhet.

Amankwah mener enkelte uttalelser fra RBK-leiren tyder på dette.

– Det er det de holder på å gjøre. Det er ikke grenser for hvor mye de skal bygge ned forventningene, og hvor ufattelig mye bedre de er nå enn de var i oppkjøringen. Hvilke andre lag er det som holder på å snakke sånn?!



– Følelsen man begynner å få, er «keiserens nye klær»: Du ser noe med øynene, og så blir du fortalt noe annet. «Nei da, det er ikke så dårlig som det du ser.»

H.C. Andersen-eventyret han refererer til, handler om en keiser som lures til å tro at han går rundt i klær i de vakreste stoffer, når han i realiteten går rundt i bare undertøyet.

– Hva mener de selv at vi skal forvente av en klubb som Rosenborg, spør Amankwah.

– Han bet på

Etter en kort treningsøkt tirsdag ettermiddag konfronterte TV 2 flere av RBKs lederskikkelser med uttalelsene. Er de keisere uten klær?

Erlend Dahl Reitan sier at han egentlig er enig i mye av det Amankwah sier, men at han tror Amankwah i utgangspunktet misforstod det han sa i intervjuet med Adressa.

– Det er åpenbart at Yaw bare har lest overskriften, sier Reitan og refererer til tittelen «– Har tatt veldig store steg på kort tid. Folk med innsikt og peiling ser det».

– Det jeg sier, er at vi har tatt store steg i mange deler av spillet siden i vinter, og jeg tror den utviklingen kommer til å fortsette utover. Det innebærer at vi også kommer til å bli farligere foran mål. Men jeg understreker flere ganger i det intervjuet at vi vet veldig godt at skoen trykker på det offensive, erkjenner Reitan og fortsetter:

– Det å skape sjanser og score mål, har jeg aldri sagt at er bra nok. Det mener jeg heller ikke. Det at han bet på overskriften, det forstår jeg. Det var «well played» av Adressa. Det var litt kritikk der, men primært mot lokalpressen som jeg synes gjør en dårlig jobb.



Han svarer «både og» på spørsmål om det er mulig å senke forventningene til Rosenborg. Reitan påpeker at RBK har mistet nøkkelspillerne Stefano Vecchia, Casper Tengstedt og Victor Jensen, i tillegg til at Carlo Holse og Ole Sæter sliter med skader.

– At det kommer til å ta litt tid, var vi forberedt på. Det er klart omgivelsene til tider har vanskeligheter med å se det. Men det er faktum. Og så ligger det over oss i garderoben at vi selvfølgelig ønsker å fremstå på en bedre måte på siste tredel enn det vi har gjort. Det jobber vi for. Jeg er 100 prosent sikker på at det kommer til å komme.



– Hadde vært totalt kaos

Kjetil Rekdal sier at det ikke er lett å få omgivelsene til å forstå «hva som foregår og hvor vi står». Han legger ikke lokk på ambisjonene:

– Vi vil opp og frem dit. Vi skal komme oss dit igjen.

– At vi ikke er der det forventes at Rosenborg skal være nå, har vi ingen problemer med å ta innover oss. Vi er utålmodige og på grensen til frustrerte med at vi ikke får til det vi ønsker å få til, og presentere det til alle som har et Rosenborg-hjerte. Men vi er nødt til å forholde oss til virkeligheten. Den sier at vi er på et bestemt nivå nå som vi må løfte oss fra, sier Rekdal.



AMBIVALENT: Kjetil Rekdal innrømmer at de er «utålmodige og på grensen til frustrerte», men mener det er manglende forståelse for hvor Rosenborg befinner seg som klubb. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Men det vil ikke skje over natten, for RBK kan ikke kjøpe spillere for 25-30 millioner kroner, fastslår Rekdal.

– Vi må gå den lange, tunge, tålmodige veien. Det er der vi står akkurat nå. Da får de som ikke vil akseptere det, bare være frustrerte, sure og gretne, sier han.

– Hva tenker du om Yaw Amankwahs beskrivelser av Rosenborg og «keiserens nye klær»?

– Jeg tror ikke jeg skal inngå i noen diskusjon med eksperter. De har sin rolle. Vi har en annen rolle. Hvis vi skulle hørt på alt som blir sagt rundt oss, hadde det vært totalt kaos her. Det er sikkert noe rett, sikkert noe feil.

Rekdal viser til at Rosenborg kun har tapt én kamp i år – mot Viking i cupen. Han mener laget har blitt bedre på flere områder, som å kontrollere kamper, ikke minst på bortebane.

– Men vi scorer for få mål, vi skaper for få sjanser. Det er åpenbart. Vi prøver ikke å godsnakke oss vekk fra den situasjonen. Men det er forskjellige grunner til at det er som det er akkurat nå. Vi er opptatt av å løse det, vi er ikke opptatt av å grave oss ned, som enkelte prøver å gjøre med oss, sier Rosenborg-sjefen.

– Det blir bare tull

RBK-keeper André Hansen har vært med på å vinne seriegull fire ganger. Han vet hvilke forventninger som knyttes til klubben.

– Rosenborg anno 2023 er på et annet sted enn det Rosenborg 2015 eller 2016 var, sier han.

Han forstår at det er store forventninger, og forstår at mange ikke har vært fornøyd med prestasjoner som i 1-1-kampen hjemme mot Sandefjord, men han bedyrer at det tar tid å utvikle et nytt slagkraftig RBK-lag.

Han peker på den defensive tryggheten og et mer robust lag på bortebane som tegn på at noen ting går i riktig retning.

– Vi har forynget stallen, med en ny generasjon og et nytt trenerteam. Man dempet på en måte forventingene litt. Det har jeg selv prøvd på, og det mener jeg er helt realistisk, sier Hansen og fullfører:

– Vi er ikke i posisjon til å vinne seriegull i år. Det kan skje, men vi er ikke i posisjon til det. Sånn sett må det styre forventingene. At man forventer at Rosenborg, med sine budsjetter og sin historie, skal vinne gull hvert år, det blir bare tull egentlig.