Rosenborg-krisen fortsetter – fansen var rasende

Ny nedtur for vikarsjefen Svein Maalen. Etter kampen stormet illsinte supportere banen.

Aalesund-Rosenborg 1-0

– Nå blinker varsellampene, sa TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes ved kampslutt.

Etter kampen tok noen rasende supportere fra bortesvingen seg inn på banen og ga uttrykk for hva de syntes om nok et tap.

– Her koker det skikkelig. Det er en gjeng som er lei av det som har vært en historisk svak Rosenborg-sesong, kommenterte Osnes.

Maalen konstaterer at det er frustrasjon som har bygget seg opp over tid.

– Vi har tatt veldig lite poeng og ikke spilt all verden til fotball. Det er jo på en måte greit. Vi velger å gå bort til dem og takke for en god innsats. Det handler egentlig om det, medgir Maalen.

– Er det ubehagelig å stå der?

– Nei, vi må tåle det. Vi er jo på samme lag. De jobber steinhardt her og føler at vi ikke leverer varene. Jeg tror de og ser i dag at vi er nær ved å klare det. Det er ikke helt dødt i hvert fall, svarer Maalen, som mener at laget hadde fortjent mer enn null poeng mot Aalesund.

BRÅK: Her griper en vekter inn etter at en rasende supporter tok seg inn på banen. Foto: TV 2 Play.

Sæter: – Fortjener det

Ole Sæter var tilbake fra start for første gang siden november etter et skadeavbrekk. Spissprofilen erkjenner at supporterne har grunn til å uttrykke frustrasjon.

– Det er på sin plass. Nå handler det om å få resultater. Så slipper du det. Det har jeg ikke noe problem med i det hele tatt. De reiser over land og strand for å støtte opp. Det skulle bare mangle at de får ut litt sinne og aggresjon, sier Sæter til TV 2.

På spørsmål om supporternes oppførsel var innafor, svarer han:

– Følelser styrer. Det er sånn det skal være. Det hadde vært verre hvis alle satte seg ned og ropte. Vi fortjener det.

Erlend Dahl Reitan er enig med lagkompisen og forteller at de hadde en god samtale med supporterne.

– Vi var enige om at vi skal stå sammen i det da vi gikk derfra, forteller han.

– De er frustrert og roper til oss, og vi er frustrerte fordi det koker litt i hodene våre òg. Da vi fikk gått bort og snakket litt roligere, fant vi ut at vi egentlig er på samme lag. Det var udramatisk, forklarer Reitan.

– Det er viktig for oss at de får komme tett på oss og at vi ikke gjemmer oss. De fikk sagt hva de tenker, og vi fikk sagt hva vi føler, fortsetter trønderen.

Brøler

Publikum var knapt nok tilbake fra pausens kioskbesøk da Rosenborg-keeper André Hansen klønet det til.

33-åringens pasning var for løs og ble snappet opp av Kristoffer Barmen.

Han serverte Markus Karlsbakk, som dundret ballen i mål.

– En gavepakke fra Rosenborg-keeperen, konkluderte TV 2s Solveig Gulbrandsen i FotballXtra.

Etterpå fulgte flere store Rosenborg-sjanser. Ole Sæter klarte ikke å snike ballen i mål etter et flott soloraid, før et lavt innlegg ble avverget nesten på mirakuløst vis av Aalesund-forsvaret.

Ballen ville imidlertid ikke i mål for Rosenborg, og de hadde heller ikke dommeren på sin side da Adrian Pereira gikk ned i feltet:

Dermed har Svein Maalen fått en marerittstart på sitt vikaropphold i trenerstolen. Trønderen har tapt sine to første kamper.

KRISE: Svein Maalen har tapt sine to første kamper som Rosenborg-trener. At Ole Sæter endelig var tilbake fra start, hjalp heller ikke. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Rosenborg har fire poeng ned til Sandefjord på kvalikplass, men har to kamper mer spilt.

For Christian Johnsen ble det en gledelig debut. Aalesund endte en rekke på tre strake tap.