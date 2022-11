Rosenborg forsterker seg - stopper på vei ut

KLAR FOR ROSENBORG: Ulrik Yttergård Jensen har skrevet under på en fireårskontrakt. Foto: Rosenborg

Rosenborg bekrefter at de har signert den 26 år gamle midtstopperen Ulrik Yttergård Jensen. Han kommer fra danske Nordsjælland, og har signert en kontrakt ut 2026.

– Jeg valgte Rosenborg fordi jeg ser på dette som et lag i fremgang. Det er et lag som skal spille i Europa og så har jeg alltid syntes det har vært kult å komme hit for å spille på Lerkendal foran supporterne. Det å bli en del av Norges største fotballklubb, med de tradisjonene, ser jeg virkelig frem til, sier Yttergård Jenssen til RBK.no.

ROSENBORGER: Ulrik Yttergård Jensen er klar for Rosenborg. Her fra en kamp mot trønderne for Tromsø i 2017. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

– God rutine

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal forklarer overgangen slik.

– Vi prøver å erstatte det som eventuelt forlater oss og prøver å bygge ut litt. Vi kan ende opp med 50 kamper neste år, om alt går veien.

Han har også vært innom nederlandske Willem og Lyon etter at han som ungdom dro fra Tromsø.

– Ulrik er en erfaren kar inn som har spilt Eliteserie, Danmark og i Nederland. God rutine. Utrolig viktig med venstrefot, sånn at det blir naturlig å spille oss ut fra begge sider.

Stopper på vei ut

Han antyder at stopper Renzo Giampaoli ikke forlenger karrieren på Lerkendal. Argentineren har vært på lån denne sesongen, men ser ut til å være for dyr.

– Det ble veldig vanskelig med ham, og vi kunne ikke vente så mye lengre.

– Renzo Giampaoli kommer ikke tilbake?

– Du skal aldre garantere noe, men den sjansen er veldig liten og den ble egentlig bare mindre nå.

FORSVINNER: Renzo Giampaoli ser ut til å bli for dyr forRosenborg. Foto: Frank Lervik / TV 2

Rekdal er klar på at det ikke blir noen kjøpefest.

– Han er bosmanspiller, så det er ikke noen overgangssum inn i bilde. Men vi er ikke ferdig, det er vi ikke. Vi prøver å strekke oss og bygge ut litt på stallen vår.