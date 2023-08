Rørt Forren etter bragd: − De tok meg inn da jeg var på mitt laveste

Han ble avskiltet i norsk toppfotball, men i det stille har Vegard Forren slått kraftig tilbake. Nå gir 35-åringen to norske klubber på henholdsvis nivå tre og fem store deler av æren for at han har blomstret på og utenfor banen.

Drøye to år etter Vegard Forren og Brann skilte lag og proffkarrieren virket å være over, er livet snudd på hodet for 35-åringen.

Onsdag kveld var Forren sikkerheten selv da eventyrhistorien om færøyske KÍ Klaksvík fikk seg nok et kapittel da fjorårets svenske seriemester Häcken ble slått ut i Champions League-kvalifiseringen.

− Det er først nå på morgenen at det begynner å gå opp for meg. Det er så klart helt sinnssykt. Det er noe av det sykeste jeg har vært med på, sier Vegard Forren til TV 2.



Selv har han spilt en helt sentral rolle i suksesshistorien som er i ferd med å utspille seg på Færøyene.

Da det endte opp i straffesparkkonkurranse onsdag kveld, ga Forren klar beskjed om at han ønsket å ta det avgjørende straffesparket.



− For meg var det helt jævlig. Men Vegard var veldig sikker selv. Han skulle ta siste straffen; ferdig snakket, forteller Klaksvík-trener Magne Hoseth til TV 2.

Fra straffemerket gjorde Forren ingen feil. Dermed sikret han et møte med Molde i neste kvalifiseringsrunde til Champions League.

− Det blir veldig spesielt, sier Magne Hoseth.



- SPESIELT: Magne Hoseth er i ferd med å utrette mirakler på Færøyene. I neste oppgjør i Champions League-kvalifiseringen venter gamleklubben Molde. Foto: Adam Ihse/TT

Han og assistenttrener Daniel Berg Hestad er ekte Molde-legender. Bare på elitenivå har sistnevnte 473 kamper på Molde.

Også på banen er KÍ Klaksvík Molde-inspirert. Molde-gutt Sivert Gussiås kom inn som innbytter mot Häcken, mens tidligere Molde-spiller Vegard Forren altså avgjorde det hele.

Takker 4. divisjonsklubb

Knappe to år er gått siden 35-åringens kontrakt med Brann ble avsluttet. Forren har tidligere vært åpen om sine gamblingproblemer og har vært ærlig om at han har måttet ta grep i livet sitt.



I stedet for å legge skoene på hyllen, skrev Vegard Forren under for 4. divisjonsklubben Eide og Omegn FK.



Der ble det fem kamper på høsten før han i 2022 tok steget opp til 2. divisjonsklubben Træff.

I vinter ble han altså med til Færøyene.

Nå skal han plutselig spille Champions League-kvalifiseringskamper mot Molde.

− Det har vært et veldig spesielt år. Jeg er evig takknemlig for muligheten jeg har fått av Magne (Hoseth) og Daniel (Berg Hestad), sier Forren selv.



Selv får han utelukkende skryt tilbake av Magne Hoseth.

− Han har tatt tak i de tingene vi ba om. Han måtte bli voksen, på mange måter. Han har begynt på en trenerutdannelse og får lov til å trene stille og rolig her hver eneste dag. Han har opparbeidet seg selvtillit, og for vår del i Europa har han vært en fantastisk spiller, sier Hoseth.



Selv er Forren klar på at han er på en god plass i livet nå. I tillegg til å spille, er han assistenttrener for andrelaget.

− Så er det viktig for meg å påpeke at det hele startet i Eide og Omegn. Det var de som tok meg inn da jeg var på mitt laveste. Også Træff må jeg takke. Jeg hadde ett av mine beste år der både sosialt og spillemessig, og fikk virkelig lov til å være meg selv. Det har betydd veldig mye, sier Forren.



Samtidig har han selv grepet sjansen med begge hender. Magne Hoseth beskriver det på romsdalsk: «Han går ikke rundt og soser lenger», men har fått mer orden på livet sitt, sier han.



− Det har jo vært opp til meg selv, og jeg har tatt sjansen. Jeg har fått konsentrert meg om det jeg liker aller best, og føler at jeg faktisk har tatt steg. Det har vist seg det at å være 35 år kanskje ikke er så gammelt for en midtstopper, sier han.



For fotballagent Sverre Mauseth er også eventyret en stor opplevelse. Han har vært en sterk bidragsyter til å samle Molde-gjengen på Færøyene.

− Dette ble et perfekt valg på en reise som bare er en begynnelse på karrieren deres. Jeg er stolt over gutta som tok denne sjansen, sier han.

MOLDE-HELT: Vegard Forren rakk å legge bak seg en innholdsrik karriere som Molde-spiller. Her jubler han for cupgullet i 2014. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

− Vanskelig å forestille seg

Etter å ha utrettet den ene sensasjonen etter den andre, først mot ungarske Ferencvaros og så mot svenske Häcken, venter nå Molde i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League.

Første oppgjør er allerede kommende tirsdag.

− Det er jo helt surrealistisk. Og så er det sinnssykt artig, sier Magne Hoseth.



Han gir sin egen klubb ti prosent sjanse til å sjokkere mot gamleklubben.

− Det er et vanskelig spørsmål, men jeg føler meg trygg på at vi skulle holdt oss i Eliteserien, sier Vegard Forren om nivået på KÍ Klaksvík.



Uansett er det liten tvil om at klubben fra Færøyene har utrettet gigantiske ting i løpet av kort tid. I serien har klubben vunnet 16 av 16 kamper.

Med seieren over Häcken er klubben allerede garantert gruppespill i Conference League.

− Det er jo nesten som et lite tettsted skal vinne cupen mot Bodø/Glimt. Det er vanskelig å forestille seg hva det betyr for klubben, byen og Færøyene som helhet. Det er proporsjoner jeg ikke helt klarer å ta innover meg, sier Magne Hoseth.

Vinneren av dobbeltoppgjøret Molde – KÍ Klaksvík, er klar for Play Off-kamper til Champions League. Det er i så fall det siste hindret før Europas gjeveste klubbturnering venter.