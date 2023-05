Røper Haaland-beskjed: – Jeg tror han gjentok det to-tre ganger

Manchester City filleristet Real Madrid 4-0 i den andre semifinalen i Champions League, men lagets stjernespiss Erling Braut Haaland gikk av banen uten scoring.

Jærbuen kom til tre store sjanser i løpet av de første 20 minuttene, men Thibaut Courtois var det eneste som hindret ham fra scoring.

– Ja, jeg tror ikke han var fornøyd. Før kampen sa alle at vi må ta Haaland ut av kampen, men City har så mye kvalitet at alle kan score de målene, sier Courtois til TV 2.

Han holdt Real Madrid inne i kampen i starten av første omgang, men så raknet det i Real Madrids rekker.

– Som keeper gjør man de redningene de første 10-15 minuttene og håper at også laget kjører på, men så får de det første målet. Man føler at man blir litt nedslått, men «It is what it is», sier målvakten.

31-åringen er en av få målvakter som har holdt nullen mot Haaland denne sesongen. 22-åringen scoret heller ikke i forrige semifinaleoppgjør.

Etter kampen avslører Courtois hva Manchester City-spissen sa til ham etter de store sjansene.

– Han sa til meg i første halvdel: «Hvilken redning, hvilken redning». Jeg tror han sa det to-tre ganger, sier Courtois.

Selv om den spanske hovedstadsklubben gikk på et sviende 0-4-tap ser sisteskansen fram til å se nordmannen i finalen.

– Jeg synes han er flott tilskudd til Manchester City, og tror det vil være fint om han vinner i hans første år i klubben. Vi får se.

– Det blir en fin finale, men dessverre uten oss. Men jeg ønsker ham alt det beste, sier Courtois.

Jærbuen står med tolv mål på ti kamper i Champions League denne sesongen. Med én kamp igjen å spille tror TV 2s eksperter han er sulten på å sette enda flere.

– Av og til går ikke ballen inn, men han kommer til muligheter. Jeg tenker at den sulten på å score i finalen, den tror jeg er til stede, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



Champions League-finalen spilles lørdag 10. juni mot Inter.

– Han var ekstremt nære. Han scoret ikke i dag, men kom til flere store sjanser og det er tross alt det viktigste. Vi vet at han kommer til å score med flere av disse sjansene, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– I en finale er det ingen bombe om Haaland avgjør og scorer, fortsetter han.