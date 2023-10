Røper detaljer i ny jobb

Det har gått snart to år siden Ole Gunnar Solskjær mistet jobben som Manchester United-manager.

Kristiansunderen var ferdig november 2021, og har ikke tatt en ny trenerjobb siden.

Men arbeid har Solskjær fått i Uefa. Han skal følge enkelte Champions League-kamper tett.

Rollen som teknisk observatør var 50-åringen i sving i tirsdag. Han fulgte kampen mellom Napoli og Real Madrid.

I oppgjøret har kristiansunderen pekt ut tre punkter, som han gjennom Uefas sider legger fram.

– Jude Bellingham var den fremragende, både med ballen og uten, av flere grunner, innleder Solskjær sin første del av analysen.

HET: Jude Bellingham har slått i full blomst i Real Madrid. Foto: Alberto Pizzoli

Begeistret av engelsk stjerne

Norges midtstopper, Leo Skiri Østigård, ga Napoli en drømmestart. Så våknet Bellingham, som Solskjær beundrer.

– I første omgangen var han lagets nøkkelspiller, ikke bare offensivt, men også defensivt, hvor han hjalp Real Madrid til å forsvare seg, skriver 50-åringen.

Engelskmannen assisterte Vinicius Junior, før Bellingham lekte seg forbi «halve» Napoli og satte 2-1. Spanjolene vant til slutt 3-2.

Se praktscoringen i videovinduet under:

Samtidig begeistrer de defensive egenskapene den tidligere United-manageren.

– De spiller en smal diamant, mens Napolis trusler var langs sidene, så Bellingham kom over for å avverge trusselen, forklarer han.



Videre går Solskjær inn på egenskapen Bellingham har til å vinne ballen, som på 1-1 scoringen til Vinicius.

– Han får alt til å se lett ut, sier kristiansunderen. Han beskriver videre:

– Det forteller hvordan Bellingham alltid skanner rommet rundt seg. Måten han samarbeider med Vinicius viser hvordan duoen kan jobbe sammen for å skape forvirring.

Solskjær nevner også Bellinghams energi som imponerende.

– Han løper konstant og er alltid villig til å ta ballen. Målet han scoret er det beste eksempelet på ham.

– Han viser styrken, farten og ferdighetene til å komme seg unna fem Napoli-spillere, før han skyter lavt og hardt i hjørnet. Alt med én bevegelse. Det er en eksepsjonell avslutning.

HERJER: Jude Bellingham har scoret to mål i Champions League og seks mål i LaLiga for Real Madrid. Foto: Joan Monfort

– Var der med mine barn

Det andre punktet Solskjær drar fram er kvaliteten Real Madrid viser med ballen.

– Carlo Ancelotti vil at lagene sine skal være selvsikre og det ser man. Dette er hva man forventer av et godt Real Madrid-lag, der de flytter ballen raskt, finner rom og Napoli må jobbe for å stoppe dem.

Å klare det på mektige Diego Armando Maradona Stadium er noe som gleder den ferske Uefa-observatøren.

– De gjør det på en av fotballens mest høylytte og stemningsfulle stadioner. En utfordring for enhver tilskuer, sier Solskjær før han drar fram en egen opplevelse:

– Jeg sier det av erfaring som nøytral tilskuer der forrige sesong, da jeg så Napoli mot Milan med mine barn. Det var en utrolig atmosfære.

FAMILIEKJÆR: Ole Gunnar Solskjær sammen med kona Silje da datter Karna Solskjær signerte for AaFK Fortuna i fjor. Foto: Arne Rovick /TV 2

Østigård-melding

Den siste delen vier den tidligere Manchester United-manageren til Napoli. Han gir blant annet ros for trener Rudi Garcias grep mot Real Madrid.

Spesielt endringene franskmannen gjorde i den andre omgangen, da laget ifølge Solskjær, var langt mer kompakte og solide defensivt.

– Etter å ha ligget under 1-2 til pause kom Napoli ut som et annet lag og (Piotr) Zielinski utlignet. Han og Khvicha Kvaratskhelia var nøkkel-trusler, både i å skape sjanser og i en-mot-en-situasjoner.

Tidligere Molde-elev Leo Skiri Østigård blir også nevnt.

– Midtstopperne Natan og Leo Østigård var også flinkere til å trekke ut til midtbanen og stoppe Bellingham, Valverde og Vinicius Junior. Ved å gjøre det hindret de Madrid i å holde ballbesittelsen i vertenes defensive tredjedel.

FORTID: Leo Skiri Østigård som Molde-spiller i 2017, under Solskjærs ledelse. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Les mer FEIRING: Leo Skiri Østigård (23) rystet Real Madrid tirsdag ved å score åpningsmålet. Foto: Danilo Gemito Les mer

– I USA



Ifølge velinformerte The Athletic var Solskjær på plass i USA tirsdag.

Der skal 50-åringen ha besøkt treningsfeltet til D.C United, hvor tidligere lagkamerat Wayne Rooney er trener.



United har ikke klart å løfte seg nevneverdig etter Solskjærs avgang.

Nåværende manager Erik ten Hag er under press, senest eksemplifisert med tirsdagens 2-3-tap hjemme mot Galatasaray.

– Vi har fått en drittstart i nesten alle turneringer. Vi må samle oss, se hverandre dypt i øynene, og så skal vi komme ut av dette sammen, sa danske Rasmus Højlund til TV 2.