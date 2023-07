Røper de seg her?

DISSE STARTET: Disse elleve spillerne startet generalprøven mot Portugal som ble spilt for lukkede dører. Under pressekonferansen dagen før kamp var Hege Riise ordknapp. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Søndag spilte Norge VM-generalprøve mot Portugal bak lukkede dører. Ingen presse fikk være til stede.

Det gjorde derimot Bildbyrån.

I søkeportalen deres er det lagt ut flere bilder av laget som startet kampen:

Keeper: Aurora Mikalsen.

Forsvar: Tuva Hansen, Mathilde Harviken, Maren Mjelde og Thea Bjelde.

Midtbane: Frida Maanum, Ingrid Syrstad Engen og Guro Reiten.

Angrep: Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Julie Blakstad.

STARTET GENERALPRØVEN: Bakre rad fra venstre: Mathilde Harviken, Ada Hegerberg, Frida Maanum, Maren Mjelde, Caroline Graham Hansen og Aurora Mikalsen. Fremre rad fra venstre: Tuva Hansen, Julie Blakstad, Guro Reiten, Thea Bjelde og Ingrid Syrstad Engen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ut ifra bildene som er tatt fra kampen, ser det ut til at nesten samtlige spillere var på banen i løpet av den «hemmelige» kampen.

En av posisjonene det har vært mest usikkerhet rundt er keeperplassen. Den kjemper Guro Pettersen (Vålerenga), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner) og Aurora Mikalsen (Brann) om.

Mikalsen startet kampen, noe som kan tyde på at hun er i førersetet. Eller?

Onsdag møtte Hege Riise, Maren Mjelde og Caroline Graham Hansen opp til pressekonferanse. På et spørsmål fra TV 2 om laguttaket mot New Zealand, var landslagssjefen ordknapp.



– Har du bestemt deg for elleveren? Og kommer du til å gjøre noen endringer på laget som startet mot Portugal?



– Det var et spørsmål som du vet at jeg kanskje ikke svarer på, laget får dere i morgen. Vi har sett bra ut på trening, sier Riise.

– Du får vente og se

Mandag forsøkte TV 2 i et intervju med keepertrener Jon Knudsen, å finne ut hvem som vokter buret mot New Zealand torsdag.

Da svarte Knudsen:

– Hvem sto? Hehe, det kan du si. Alle fikk prøvd seg litt. Jeg føler alle tre er i fin form.



– Har dere bestemt hvem som står mot New Zealand?



– Ja, det har vi.



– Hvem er det?



– Hehe, det får du vente å se. Sånn er det, vi har ikke tenkt å gå ut med det. Samtidig er vi et keeperteam, alle tre er rutinerte og har vært med på mye før, svarte Knudsen.



– Hvorfor vil dere ikke si hvem som står første kampen?

STARTET: Aurora Mikalsen startet den private landskampen mot Portugal. Om hun starter torsdag vil ikke keepertrener Jon Knudsen svare på. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det kan være for motstanderlaget, forberedelser eller legge et ekstra press om noen føler det slik, det er jo veldig individuelt, men vi har valgt å gjøre det slik, svarte den tidligere landslagskeeperen.

– Alt kan skje

Landslagssjefen sier at de har analysert åpningsmotstanderen tett.

– Helt siden trekningen har vi speidet New Zealand. Vi vet at det blir mye press, både på hjemmelaget, og på oss. Men vi føler at vi vet hva vi kan forvente, men i en åpningskamp vet vi at alt kan skje, sier Hege Riise om åpningskampen.

Maren Mjelde forteller om en omfattende oppkjøring til mesterskapet.



– Forberedelsene inn mot ethvert mesterskap er gjerne litt ulike. Nå har vi forberedt oss på å reise langt, til en ny verdensdel langt vekke hjemmefra. Gjennom hele året har vi spilt mot god motstand, vi har fått kjent det på kroppen.

– Vi har også møtt annerledes motstand i lag som Uruguay. Vi føler vi har forberedt oss veldig godt. Vi kan ikke gjøre så mye mer nå, vi gleder oss og er giret på det som skal skje i morgen, sier Maren Mjelde.