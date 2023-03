Ronaldos samboer: – Barna blir slått

Cristiano Ronaldo meldte i desember i fjor overgang til saudiarabiske Al Nassr og tok med seg familieflokken til Midtøsten.

Det har ikke blitt en smertefri overgang for barna, skal man tro samboer Georgina Rodriguez.

I det spanske talkshowet «El Hormiguero» avslører kjæresten at de blir mobbet på skolen grunnet farens stjernestatus.

– Barna blir regelmessig slått på skolen, men gjør aldri noe tilbake, sier Rodriguez, gjengitt av Blick.

NY ARENA: Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez med familien under portugiserens velkomst i Al Nassr. Foto: Jorge Ferrari

Ronaldos kjæreste forteller at barna ofte kommer gråtende hjem. Hun oppfordrer likevel barna til å avstå fra vold.

– Jeg skal si til dem: «Vet du hvordan dere skal slå tilbake?». Sannheten er at jeg aldri vil at barna mine skal gå rundt og slå folk.

Videre forteller Rodriguez at til tross for et luksuriøst liv er hun en streng mor, særlig ved middagsbordet.

– Hvis de ikke spiser maten sin viser jeg dem videoer av sultende barn og forklarer at det samme kan skje med dem.

Ronaldos samboer avslører flere detaljer om familielivet i Netflix-serien «I Am Georgina». Der har hun blant annet åpnet opp om da stjerneparet mistet deres nyfødte sønn.

– Dette året har jeg opplevd det beste og det verste øyeblikket i livet samtidig. Liver er hardt, og det går videre. Jeg har grunner til å gå videre og være sterk, sier hun i en video Netflix har delt.

Det var Ronaldo som motiverte henne til å tenke fremover.

– Han sa: «Gio, kom deg videre i livet. Det vil være bra for deg», sier Rodriguez.

Stjerneparet møttes tilbake i 2016. Sammen har de fått barna Alana Martina og Bella Esmeralda.

I tillegg er hun stemor til eldstesønn Cristiano Junior. De har også barna Mateo og Eva, som de har fått gjennom surrogati.

– Min prioritet er familien og barna. Jeg er så glad og takknemlig, forteller hun.

Ronaldo er for tiden på landslagssamling med Portugal. Søndag scoret han sitt 121. og 122. mål med flagget på brystet mot Luxembourg.