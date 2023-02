Ronaldos lagkamerat: – Gjør det vanskeligere for oss

Cristiano Ronaldo meldte overgang til Al Nassr 30. desember, etter bruddet med Manchester United.

Siden ankomsten har portugiseren møtt Lionel Messis PSG med et sammensatt saudi-lag, og i kampen markerte han seg med to scoringer.

Fredag scoret han sitt første offisielle mål for Al Nassr, i 2-2-kampen mot Al Fateh. Mannen som fylte 38 år på søndag var i kjent stil iskald på overtid:

Ronaldo scoret sitt første Al Nassr-mål

Gir gnist til motstanderne

Tidligere Bayern München-spiller Luiz Gustavo er lagkamerat med Ronaldo.

Midtbanespilleren forteller at portugiseren bringer med seg både positive og negative sider.

– Ronaldos tilstedeværelse gir rivalene større motivasjon til å slå oss. Det gjør kampene våre vanskeligere, fordi motstanderlagene prøver å spille sitt aller beste mot ham, sier Gustavo ifølge RT Arabic og Corriere dello Sport.

PROFIL: Luiz Gustavo, her i duell med Lionel Messi i treningskampen mot PSG. Foto: Ahmed Yosri

Brasilianeren, som også har en fortid i Wolfsburg, Hoffenheim og Marseille, legger til:

– Hans tilstedeværelse på laget gir en stor fordel til gruppen. Dette fordi vi lærer av ham hver dag, med de enorme ferdighetene han har både teknisk og fysisk, sier 35-åringen.

– Jeg er glad

Ronaldo var lettet over å score sitt første mål i sin nye klubb, som berget et viktig poeng.

– Jeg er glad for å ha scoret mitt første mål i Saudi League og det var en solid innsats av hele laget som oppnådde et viktig uavgjort-resultat i en svært vanskelig kamp, skrev 38-åringen på Instagram.

Gustavo mener Ronaldo er skapt for utfordringer.

– Han lykkes alltid med dem og alle venter på det han vil levere. Han scoret sitt første mål og er dermed kvitt presset, sier brasilianeren.

– Jeg har kommet hit for å vinne, spille, nyte og være en del av landets suksess og kultur, uttalte superstjernen da han ble presentert som ny Al Nassr-spiller.

Overgangsjournalist Fabrizio Romano har meldt at Ronaldo vil tjene drøyt to milliarder kroner i året i Al Nassr. Det er tidenes avtale for en fotballspiller.

DYR I DRIFT: Al Nassr må ut med enorme summer for å ha Cristiano Ronaldo i stallen. Foto: Ahmed Yosri / Reuters

Ronaldo fortalte under presentasjonen at han føler seg ferdig som toppspiller i Europa.

– Jeg har vunnet alt, og jeg har spilt for de største klubbene i Europa. Nå er det en ny utfordring, lød det fra portugiseren.

Al Nassr leder den saudiarabiske ligaen på målforskjell. Al Shabab og Al Ittihad har samme poengsum (34).