Ronaldo slått blå og hoven – så scoret han to mål mot PSG

Kylian Mbappé studerte kinnet til Cristiano Ronaldo etter at portugiseren fikk en smell i duell med Keylor Navas. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Riyadh All-Star - PSG 3-5 (kampen pågår fremdeles)

Cristiano Ronaldo fikk én time i sin første kamp etter overgangen til Al Nassr tidligere denne måneden.

I en treningskamp mot Paris Saint-Germain for et sammensatt lag av Al Nassr- og Al Hilal-spillere scoret Ronaldo to mål i Riyadh.

Portugiseren fikk seg også en blåveis etter et kraftig sammenstøt med tidligere Real Madrid-kamerat Keylor Navas i PSG-målet.

SLÅTT BLÅ: Cristiano Ronaldo fikk både blåveis og straffespark da Keylor Navas bommet i feltet. Ronaldo scoret på det påfølgende straffesparket. Foto: Hussein Malla

Etter at Lionel Messi hadde gitt PSG en tidlig ledelse, fikk Ronaldo straffespark da han ble bokset ned innenfor boksen av Keylor Navas. Med et blått og hovent kinn satte Ronaldo inn 1-1 på det påfølgende straffesparket.

Marquinhos sendte PSG i ledelsen like før pause, men Ronaldo rakk å utligne før sidebytte. Sergio Ramos fikk ikke ordentlig klarert, og da dukket Ronaldo opp og hamret inn 2-2-scoringen for hjemmelaget.

RONALDO-JUBEL: Cristiano Ronaldo scoret to mål mot Paris Saint-Germain. Foto: FRANCK FIFE

Sergio Ramos sendte PSG opp i 3-2 ni minutter inn i andre omgang, men Jang Hyun-soo headet inn 3-3 like etter for det saudiarabiske laget. Timen inn i oppgjøret scoret Kylian Mbappé 4-3 for PSG på straffespark. Sekunder senere ble Cristiano Ronaldo byttet ut.

Hugo Ekitiké løp inn 5-3 for PSG etter 77 minutters spill.

Juan Bernat ble utvist for Paris Saint-Germain i første omgang for å ha felt en av hjemmelagets spillere på vei gjennom.