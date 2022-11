Ronaldo hyller Solskjær: – Tvilte aldri

– Jeg elsker Solskjær. Jeg mener at han er en kjempefin fyr.

Det sier Cristiano Ronaldo på programmet «Piers Morgan Uncensored», etter å ha fått spørsmål om han mener at kristiansunderen burde ha fått sparken.

Ronaldo poengterer at det var vrient for ham å følge i Sir Alex Fergusons fotspor, men mener at Solskjær kunne fått mer tid.

– Han gjorde en god jobb og trengte mer tid. Jeg tvilte aldri på at han ville bli en god trener i fremtiden. Jeg var fornøyd med å jobbe med ham, selv om det var en kort periode.

Den portugisiske superstjernen er derimot svært kritisk til Solskjærs etterfølger, Ralf Rangnick, slik det ble kjent i tidligere deler av intervjuet.

– Når du sparker Solskjær, bør du hente en topptrener. Ikke en sportssjef, sier Ronaldo syrlig.

37-åringen røper at han var nær å signere for byrival Manchester City da han gikk til United, slik flere medier meldte på den tiden.

Sir Alex Ferguson fikk ham på andre tanker.

– Ærlig, så var det nært. Hjertet mitt snakket høyt i det øyeblikket, sier Ronaldo – som var svært misfornøyd da han fikk se tingenes tilstand på Old Trafford etter 13 år utenfor:

– Det var null utvikling, synes jeg. En klubb av denne størrelsen burde være topp tre, men det er den ikke. Men jeg håper den kan nå det nivået.

Ifølge Piers Morgan, som også er venn av Ronaldo, blir siste del av intervjuet publisert torsdag kveld.