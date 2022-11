Ronaldo fyrer løs mot eierne: – Bryr seg ikke om klubben

Ny del av Cristiano Ronaldos sjokkintervju er publisert. Der går han hardt ut mot klubbens eiere og to gamle venner.

VM-OPPKJØRING: Cristiano Ronaldo var på plass på Portugal-trening dagen etter at sjokkintervjuet ble publisert. Foto: Armando Franca

– Glazers bryr seg ikke om klubben, sier Ronaldo i et klipp som er publisert sent mandag kveld.

– Altså, dette er er profesjonell sport … de får penger fra markedsføring, men sporten bryr de seg ikke om, fortsetter 37-åringen.

– Har du snakket med Glazers?

– Aldri. Ikke siden jeg kom tilbake. De ga all makt til sportsdirektørene.

– Fansen har alltid rett. Jeg synes fansen fortjener å få sannheten. De må vite at spillerne vil det beste for klubben. Jeg vil det beste for klubben. Det var derfor jeg kom tilbake til klubben. Jeg elsker denne klubben.

UTSKJELTE: Glazer-familien, som eier Manchester United. Nå får de gjennomgå av Cristiano Ronaldo. Foto: Mike Egerton

– Det er noen ting innad i klubben som ikke hjelper Manchester United i å nå toppnivået til Manchester City, Liverpool og til og med Arsenal. Det er komplisert og vanskelig. Det blir vanskelig for Manchester United å være i toppen av fotballen de neste to-tre årene, mener Ronaldo.

Han går også hardt ut mot Gary Neville, som nå jobber som ekspert for Sky Sports.

– Å høre på en tidligere kollega og lagkamerat kritisere deg når de bare ser ting fra én innfallsvinkel … det er lett. Det er lett å kritisere. Jeg vet ikke om man har jobber i TV som går på å kritisere andre for å bli mer berømt selv … jeg forstår det ikke.

FÅR GJENNOMGÅ: Manchester United-legenden Gary Neville. Han jobber som ekspert for Sky Sports. Foto: PETER POWELL

Tidligere i høst vakte en episode fra indre bane under en United-kamp oppsikt. Ronaldo hilste på de andre gjestene i Sky Sports' studio, men ikke sin gamle lagkompis Gary Neville.

Ronaldo mener at Neville bruker hans stjernestatus for å få mer oppmerksomhet.

– Jeg synes at de utnytter at jeg er kjent, for de er ikke dumme. Jeg er den mest fulgte personen i verden. Det er ikke tilfeldig, sier Ronaldo.

Om Rooney og Neville: – Ikke vennene mine

Han er også misfornøyd med kritikk fra Wayne Rooney.

På direkte spørsmål om Ronaldo er venn med Rooney eller Neville lenger, svarer portugiseren:

– De er ikke vennene mine.

– Jeg er ikke såret. Jeg blir ikke tynnere eller sover dårligere på grunn av kritikken, men det er ikke kjekt å høre det. Det er litt skuffende, sier Ronaldo.

Tidligere i år svarte Rooney slik da han fikk et stikk av Ronaldo:

Det har vært rabalder siden første del av Ronaldos intervju med tv-personligheten Piers Morgan ble publisert søndag kveld.

Morgan, som også er venn av Ronaldo, har varslet at hele intervjuet vil bli publisert onsdag og torsdag.

En rekke eksperter har uttalt seg skråsikkert om at Ronaldos dager i Manchester United er talte.

Det er en oppfatning som deles av tidligere lagkompis Rio Ferdinand. Han mener at intervjuet er blitt gjort kun for én grunn: At Ronaldo vil forlate klubben.