Ronaldo-erstatteren sendte United mot finale

Wout Weghorst (30) scoret sitt første mål for Manchester United da de tok første stikk i Ligacupens semifinale.

SCORING: Wout Weghorst noterte seg for sin første Manchester United-scoring mot Nottingham Forest. Foto: PETER CZIBORRA

Nottingham Forest 0-3 Manchester United

Ikke siden Europa League-triumfen i 2017 har Manchester United vunnet et trofé. Nå er de røde djevlene på god vei mot en finale som kan gi dem en etterlengtet pokal.

Det, etter scoring fra blant annet Wout Weghorst. Nederlenderen ble tidligere i januar hentet inn som spisserstatter for Cristiano Ronaldo.

FØRSTE MÅL: Wout Weghorst doblet Manchester Uniteds ledelse på City Ground med sitt første mål for klubben. Foto: Tim Goode

Den høyreiste spissen har til nå spilt tre kamper siden ankomsten til Old Trafford, og på det tredje skulle det skje for 30-åringen. I ligacupsemifinalen mot Nottingham Forest scoret Weghorst Uniteds andre i 3-0-seieren.

– Man vil alltid score mål og det er viktig å få det første. Jeg er veldig glad. Det var et viktig øyeblikk, siden vi fikk 2-0 rett før pause. Det ga oss en god følelse inn til pause, sier Weghorst til Sky Sports.

Nummer ti med ti på ti

På City Ground tok det kun seks minutter før Marcus Rashford sendte bortelaget i ledelsen. Uniteds nummer ti scoret sitt tiende mål på ti kamper etter VM-pausen etter et lekkert dribleraid.

SUPERFORM: Marcus Rashford fortsatte sin imponerende målform onsdag kveld. Foto: PETER CZIBORRA Les mer SUPERFORM: Marcus Rashford fortsatte sin imponerende målform onsdag kveld. Foto: Tim Goode Les mer

Så skulle Weghorst notere seg for sin første mål for Manchester United. Et skudd fra Antony ble reddet, men nederlenderen var lynrask på returen og satte inn 2-0 i siste ordinære minutt av førsteomgang.

– Jeg håpet på en retur, og den kom. En god avslutning, så det var fint, sier Weghorst om målet sitt.

Bruno Fernandes fikset 3-0 like før slutt, og et solid utgangspunkt før det andre semifinaleoppgjøret.

Returoppgjøret på Old Trafford spilles onsdag 1. februar. I den andre semifinalen leder Newcastle 1-0 etter første kamp mot Southampton.