Ronaldo-bråket: – Risikoen er ganske stor

Ekspert på idrettsjus, Espen Auberg, forteller at det er en økonomisk risiko for begge parter om Manchester United skulle bestemme seg for å sparke Ronaldo.

– Siden Ronaldo er portugisisk og spiller for en engelsk klubb, vil Fifas reglement i utgangspunkt slå igjennom, selv om det kan være bestemmelser i kontrakten som legger opp til at kontrakten skal utfylles av Premier League sine regler, sier Auberg.

Han jobbet i ti år som juridisk direktør for NFF, og har vært voldgiftsdommer i Idrettens voldgiftsrett (CAS) siden 2019.

Auberg understreker at han ikke kjenner til Premier Leagues bestemmelser like godt som Fifas.

I Fifas regelverk vil det handle om hvorvidt Manchester United har «just cause» for oppsigelse eller ikke.

– «Just cause» går begge veier. Det kan sammenlignes med saklig grunn, som vi har i arbeidsmiljøloven i Norge. Hvis United sier ham opp, vil de si at det er illojal opptreden. Og så blir vurderingen om opptredenen er såpass illojal at United har «just cause» for å si opp kontrakten eller ikke, forklarer Auberg.

Ifølge ham blir de aller fleste saker hvor illojalitet er et tema håndtert utenfor et domsorgan. Derfor er det vanskelig å spå et utfall i Ronaldo-saken, skulle den gå så langt.

– Jeg har en følelse av at han har spilt sin siste kamp for klubben. Om utfallet her blir at de kommer til enighet eller at de går til oppsigelse, får tiden vise.

– Hvis det ender med oppsigelse, er det litt vanskelig å si om det er tilstrekkelig for å fastslå at United har just cause. Helt isolert tror jeg ikke at det er nok, hadde det ikke vært en forhistorie, sier Auberg.

Dette kan være ulempe for Ronaldo

Han ser for seg at den turbulente høsten vil bli tatt med i beregningen – og tale imot Ronaldo.

– Det har vært snakk om at han ikke ville bli byttet inn mot Tottenham. Det har vært en konflikt som har ligget der tidligere og vært en form for illojalitet. Ser man de hendelsene i sammenheng, begynner man å nærme seg en grense for å oppfylle vilkårene om «just cause», mener Auberg.

Blir det oppsigelse, vil det trolig svi for parten som ikke vinner frem.

– Hvis United sier ham opp, og domstolen i CAS, Fifa eller en engelsk tribunal kommer frem til at United hadde rett til å si ham opp, er det Ronaldo som må betale en kompensasjon til United, ifølge Auberg.

Så har man den andre siden:

– Hvis de ikke havner på at United hadde «just cause», må United betale kompensasjon til Ronaldo. Det er ganske mye penger i potten, avhengig av hvilken side man havner på. Så jeg tenker at risikoen for United ved å si ham opp er ganske stor.

Skulle Ronaldo få medhold, er utgangspunktet at han vil kunne kreve lønn for resterende kontraktsperiode. Den strekker seg frem til 30. juni.

Skulle United få medhold, kan det være at Ronaldo må betale klubben en betydelig kompensasjon. På den siden er det vanlig å ta utgangspunkt i overgangssummen, forteller Auberg.

– Da Adrian Mutu ble sparket av Chelsea, måtte Mutu ut med 17 millioner euro. Beregningen tok utgangspunkt i overgangssummen Chelsea betalte. Hvis klubben betaler, er det i utgangspunktet lønn i gjenværende kontraktsperiode. Det spørs også hvor graverende oppsigelsen er, forklarer han.

Ronaldo kostet 17 millioner euro (rundt 180 millioner kroner) da han ble hentet fra Juventus, ifølge Transfermarkt.

– Skal veldig mye til

Advokat Eirik Monsen, som også er voldgiftsdommer i CAS, tror partene er tjent med å finne en løsning som ikke innebærer at de terminerer kontrakten ensidig.

– Her følger man Fifa sitt reglement, som bunner ut i sveitsisk rett og Cas-praksis. I utgangspunktet, etter fotballens regelverk, har en spiller et særlig sterkt oppsigelsesvern. Det skal veldig mye til for ensidig å terminere en arbeidsavtale innen fotballen, forklarer Monsen.

I likhet med Auberg sier han at det kan være bestemmelser i kontrakten som skal utfylles av Premier Leagues regler.

Monsen mener at det mest sannsynlige er en enighet mellom partene. Enten gjennom en overgang til en annen klubb, eller at de terminerer avtalen i fellesskap.

For at klubb skal vinne frem med en ensidig terminering, må det, ifølge Monsen, være grove brudd på avtalen, «herunder at de grunnleggende vilkår og betingelser som lå til grunn ved avtaleinngåelsen ikke lenger respekteres av en av partene. I dette kan det ligge illojal oppførsel».

– Oppsigelse skal være siste utvei. Men jeg kjenner ikke alle saksdetaljene. Det har vært mye skriverier om hans misnøye før dette intervjuet kom i stand. Spørsmålet er om det er andre forhold, eller kun dette intervjuet, som de mener kan gi grunnlag for terminering, understreker han.

– Man har en lojalitetsplikt som arbeidstaker overfor arbeidsgiver, som i alle arbeidsforhold. Og i det ligger det at arbeidstaker skal være litt var med hva man sier offentlig. Er det et forhold man ikke er tilfreds med, bør man i første omgang forsøke å løse det internt, forklarer Monsen.