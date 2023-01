Ronaldo avslører: – Jeg hadde mange muligheter

Cristiano Ronaldo blir presentert som Al Nassr-spiller tirsdag.

– Jeg har kommet hit for å vinne, spille, nyte og være en del av landets suksess og kultur, sier Ronaldo.

Ifølge den tidligere Real Madrid- og Juventus-spilleren har det ikke manglet på tilbud etter bruddet med Manchester United.

Ronaldo pinlig berørt etter tilrop fra salen

– Jeg hadde mange muligheter i Europa, Brasil, Australia og USA. Til og med i Portugal var det mange som prøvde å signere meg, men jeg ga Al Nassr et løfte om å komme hit – ikke bare for å utvikle fotballen, men også andre deler av dette fantastisk landet, sier han.

Overgangsjournalist Fabrizio Romano har har meldt at Ronaldo vil tjene drøyt to milliarder kroner i året i Al Nassr. Det er tidenes avtale for en fotballspiller.

– Jeg er en unik spiller, så det er bra å være her. Jeg har slått alle rekorder der (i Europa), så nå ønsker jeg å ta noen rekorder her. Kontrakten min er unik fordi jeg er en unik spiller. For meg er det normalt, sier Ronaldo med et bredt, hvitt glis fra podiet.

Overgangen har også blitt kritisert for å bidra til sportsvasking av Saudi-Arabia.

Etter det kontroversielle intervjuet med Piers Morgan like før VM fikk Ronaldo terminert kontrakten med Manchester United.

Ronaldo applauderes for svaret

– Det føles veldig bra å være her. Jeg er så stolt over å ha tatt dette store valget. Jobben er fullført i Europa. Jeg har vunnet alt, og jeg har spilt for de største klubbene i Europa. Nå er det en ny utfordring, sier Ronaldo, som sier at han er glad for å få muligheten i Al Nassr for å utvikle fotballen i landet i årene som kommer.

Ronaldos kontrakt med Al Nassr strekker seg til sommeren 2025.