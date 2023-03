Romero med skrekktakling mot Milan: – Utrolig rullegardin

Tottenham – Milan 0-0 (0-1 sammenlagt)

Se skrekktaklingen og smertehylet i videovinduet øverst!

Etter at Tottenham røk ut av FA-cupen mot Sheffield United tidligere i mars, og ikke er med i tittelkampen i Premier League, var Champions League det eneste troféet London-klubben fortsatt var med å kjempe om.

Tottenham måtte klare seg uten Cristian Romero det siste kvarteret. De fikk det svært vanskelig med å snu 0-1-tapet fra forrige kamp og er dermed ute av Champions League.

Romero ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort etter en skrekkelig takling på Milans Theo Hernandez. Milan-spillerens smerteskrik kunne høres meget godt gjennom TV-skjermen.

– En ekstremt unødvendig takling å ta uansett om man har gult eller ikke. Det er så utrolig rullegardin, sier Mina Finstad Berg.

En fullstendig hodemist fra Romero, som måtte ta den tunge turen ut i garderoben.

– Han er helt vill. Jeg tror gjennom hele min tid jeg har fulgt med på fotball, siden starten av 80-tallet, at jeg ikke har sett en midtstopper som er villere enn dette. Han spilte slik i VM også. Han og Otamendi måkte ned spillere. Han er på grensen til rødt kort i hver eneste kamp han spiller, sier Morten Langli.

– I dag er det problematisk. Han lager problemer for laget sitt. Den andre taklingen er helt idiotisk. Det er nesten opp ved midtstreken, fortsetter Langli.

Romeros lagkamerat Clément Lenglet mener at backen ikke skal belastes for at de ikke går videre at de ble redusert til en mann mindre.

– Alle vet hvor god spiller han er. Det er en av kvalitetene hans, og noen ganger er det et problem fordi han får noen kort. I dag var det ikke det perfekte for oss, men jeg vil ikke drepe han for den tabben, om det er en tabbe. Alle spillere som spiller bak må ta noen risikoer, sier Lenglet til TV 2.

Stadion ble helt stille da Hernandez ble liggende nede etter taklingen. Flere Tottenham-spillere diskuterte situasjonen med dommeren, men han var soleklar i sin sak.

DREPER HAM IKKE: Clément Lenglet og Tottenham ble hodestups sendt ut av Champions League etter sammenlagttap mot Milan i åttedelsfinalen. Foto: Alastair Grant

– Det er slik han spiller sin fotball. Det er på mange måter en styrke, men i gitte situasjoner er det også hans store svakhet, kommenterte Øyvind Alsaker.

Med ti mann prøvde Tottenham seg på en intens sluttspurt, men maktet ikke å sette den viktige scoringen. Nærmest var Harry Kanes store sjanse på overtid, men Mike Maignan reddet mesterlig.

Dermed kan Milan juble for en enorm bragd, avansement og kvartfinale.

Milan var sist i kvartfinalen i Champions League i 2012. Da ble det exit mot Barcelona for den italienske storklubben, som har gått til topps i Champions League sju ganger.

– Det var en bra kamp i dag. Det var tøft, men vi er videre og det er godt. Vi er klare for neste kamp, sier Milans Pierre Kululu til TV 2.