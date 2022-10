Román Haug-scoring og klønete Spitse-selvmål senket Nederland

Nederland - Norge 0-2 (0-0)

Se sammendrag fra kampen øverst! (video med tillatelse fra NRK)

Timen var så vidt passert da Norge fikk et frispark på Nederlands halvdel. Vilde Bøe Risa satte raskt i gang til Julie Blakstad. Venstrekanten stormet nedover siden sin og slo knallhardt inn i feltet.

Innlegget gikk hele veien til bakre stolpe der Sophie Román Haug hadde timet løpet perfekt og spissen kunne bredside Norge i ledelsen.

– Det var veldig moro. En kjempegøy kamp å spille. Vi jobber for hverandre, og det gir masse energi, sier målscorer Román Haug til TV 2 etter kampen.

Det må sies å ha vært totalt mot spillets gang for det var hjemmelaget som dominerte oppgjøret i samtlige 90 minutter, men et godt organisert Norge gjorde det vanskelig for de oransje løvinnene. TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen lot seg imponere av forestillingen til fotballjentene.

– Det er en helt annen intensitet i forsvarsspillet. Det sprintes og takles, og vi plager motstanderen på en måte jeg ikke har sett på lenge, sier Gulbrandsen om 2-0-seieren.

Amalie Eikeland og Sophie Román Haug omfavner hverandre etter sistnevntes 1-0-mål mot Nederland. Foto: Lise Åserud

Og drøyt ti minutter senere gjorde hjemmelaget det enda vanskeligere for seg selv. Et innlegg fra Amalie Eikeland på høyrekanten havnet rett i beina på Sherida Spitse.

Nederland-kapteinen klarte på merkelig vis å kløne ballen i eget nett bak en utspilt Daphne van Domselaar.

Dermed klarte Norge for første gang på syv forsøk å slå en nasjon som er rangert topp 10 i verden.

– Det var digg. Å møte sånn motstand kan være utfordrende følelsesmessig. Så leverer vi en sånn helhjertet defensiv struktur, med å flytte laget, vi har en del offensivt, får fine kontringer. Jentene kjenner på det nå. Det er en trygghet i det, sier landslagssjef Hege Riise til TV 2 etter kampen.

– Det er godt de fikk en god opplevelse etter å ha gjort en god jobb. Det gjør at det er lettere å bygge videre på og det viser at hardt arbeid gir resultater selv om man ikke dominerer banespillet og sjansestatistikken. Det at vi holder kampen helt ut er også meget viktig, sier Gulbrandsen.

Nederland slapp med skrekken

Til tross for å stille uten uten storscorer Vivianne Miedema, kunne Nederland uansett skilte med stjernespillere som Jill Roord (Wolfsburg) og Damaris Egurrola (Lyon) fra start.

Men det var det hjemmefansen som først gispet i frykt på Cars Jeans Stadion i Haag.

Før tre minutter var spilt brøt Sophie Román Haug en pasning foran midtstopper Lisa Doorn og ble lagt i bakken av midtstopperen da hun kunne storme alene mot keeper.

Sophie Román Haug ble lagt i bakken da hun kunne fått en sjanse alene med keeper. Midtstopper Lisa Doorn fikk kun se det gule kortet. Foto: Lise Åserud / NTB

Kveldens dommer blåste for frispark og tok etter kortstokken i brystlommen, men det var kanskje noe overraskende det gule kortet som ble vist til Nederland-forsvareren.

Mikalsen-storspill

Etter dette tok Nederland totalt kontroll over oppgjøret og Norge kunne takke Aurora Mikalsen for at det ikke ble oransj nettkjenning de første 45.

Brann-keeperen var både høyt og lavt da hun vartet opp med flere klasseredninger på hjemmelagets avslutninger.

Den ene gangen Mikalsen bommet - et glipptak på ballen da hun skulle ut og plukke et innlegg - var kaptein Maren Mjelde nede på linjen og klarerte avslutningen fra Jill Roord.

Norge-keeper Aurora Mikalsen går ut for å fange innlegget foran Nederlands Fenna Kalma... Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN Les mer ... Men landslagskeeperen glipper ballen som havner rett i beina på Nederland-stjernen Jill Roord i feltet. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN Les mer Heldigvis for Norge var Maren Mjelde raskt nede på streken og reddet skuddet i siste liten. Det var både Mikalsen og stopperkollega Mathilde Harviken takknemlige for. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN Les mer

Men Norge hadde ti svært effektive – og litt heldige – minutter midt i den andre omgangen da Román Haug og Nederland-kaptein Sherida Spitse sørget for at Hege Riises landslag ledet 2-0.

Nederland presset hardt på for scoring, men denne kvelden viste virkelig den defensive strukturen landslaget har jobbet med den siste uken seg frem.