Román forlot Roma - blir «romersk» i England

Tidligere denne måneden signerte VM-profilen Sophie Román Haug for den engelske storklubben Liverpool.



24-åringen forlot med det Roma som nybakt seriemester etter halvannen sesong i Italia.

– Det har vært spennende. Jeg kjente at jeg var klar for litt nye utfordringer, og Liverpool er en stor klubb med høye ambisjoner som satser høyt på kvinnefotballen nå. Det var noe jeg var klar for å gå for, sier spissen til TV 2.

Hun er nå del av det norske landslaget som skal Nations League-debutere under Leif Gunnar Smeruds vinger mot Østerrike fredag.

– Det er alltid like hyggelig å komme på samling. Det blir jo litt nytt med nytt trenerteam. Jeg tror det blir bra. Det står om en OL-billett, så det gjelder å vinne kampene, sier den sjenerte storscoreren.

Ler av spørsmål om økt oppmerksomhet

For selv om hun i sommer scoret hat-trick i VM, som første norske spiller på 16 år, har hun fremdeles ikke blitt helt husvarm i medias søkelys.

– Har du merket at du er blitt lagt mer merke til etter VM?

– Ehh… Nei? Det har jeg prøvd ikke å legge så mye i, smiler den ferske Liverpool-spilleren, før hun begynner å le, og fortsetter:

– Det har egentlig gått veldig greit.

Det samme kan sies om overgangen til gigantklubben fra Merseyside, som la ut ikke mindre enn seks ulike Instagram-innlegg og flere videoer på YouTube i forbindelse med overgangen til den norske angriperen tidligere i måneden.

– Det er en av de største klubbene i verden, er det klare budskapet fra en Román Haug på hjemlige trakter på landslagssamling.

Skal være med på Liverpools gjenreising

For der Chelsea, Arsenal og etter hvert Manchester-klubbene de senere årene har befestet sin plass i toppen på kvinnesiden, har Liverpools kvinnelag sakket akterut i samme periode.

Etter fem ligatitler mellom 2004 og 2014, stoppet nemlig utviklingen opp mens gigantene rundt dem satset. Nedrykk i 2020 og to sesonger på nivå to fulgte, før det ble 7.plass i comebacket i toppdivisjonen forrige sesong.

Nå er Román Haug en av brikkene som skal ta giganten tilbake til gamle høyder.

– Jeg har jo fått med meg dem og fulgt dem fra jeg var liten.

– Har du heiet på dem?

– Ikke fra jeg var liten. Men, nå, ja… smiler hun, uten å ville lette på sløret rundt hvilket lag hun faktisk heiet på som liten.

Ikke enkelt valg

Da tilbudet fra fjorårets sjuer i Women’s Super League kom på bordet, måtte Kløfta-jenten i tenkeboksen. For var det riktig å forlate den ferske italienske mester til fordel for et nytt eventyr i England?

– Jeg har hatt det veldig bra i Roma, og trivdes veldig godt der. Så noe lett valg var det ikke. Men etter å ha pratet med dem og sett på fasilitetene og møtt dem, så kjente jeg at det var noe som var riktig for meg, sier Román Haug.

MÅLSCORERE: Sophie Román Haug har scoret åtte mål på sine første elleve landskamper, og med Ada Stolsmo Hegerberg ute med skade får hun trolig tillit på ny i Nations League-kampene som kommer. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Det romerske blir med henne til England

Román Haug blir nå det ferskeste norske tilskuddet til den engelske superligaen for kvinner.

Der blir det nok garantert også nye runder rundt uttalen av den hodesterke spissens mellomnavn.

Over a’en i Román er det nemlig plassert en såkalt «akutt aksent».

Akutt aksent Også kjent som høyreaksent, som på norsk benyttes for å markere sterkt trykk på en staving. (Best eksemplifisert ved mannsnavnet «André», som skiller seg fra ordet «andre» nettopp ved bruk av en slik aksent.)

At engelskmennene skal ta til seg dette, som Román Haug selv bedyrerer ikke er det aller viktigste for henne personlig, er imidlertid ikke noe hun har særlig tro på.



– Der blir det den engelske uttalen, smiler hun på sitt sedvanlige vis.

Og på den måten vil hennes fortid i Roma uansett også automatisk bli en del av hennes nye tilværelse på engelsk jord.

Det engelske ordet «roman» betyr jo nemlig nettopp «romersk».

Norges kamper i Nations League ser du på NRK og TV 2. Fredagens kamp mot Østerrike går på NRK fra 19.00.