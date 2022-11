Rollene snudd i familien Ødegaard: – Martin er sikkert litt lei

I DUBLIN: Livet smiler til Martin Ødegaard om dagen. Han er Arsenals toppscorer og har vært en sterk bidragsyter til at klubben leder Premier League. Nå krysser han fingrene for at faren unngår nedrykk fra Eliteserien. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På nærmest mirakuløst vis ble plassen i Eliteserien i første omgang berget for Sandefjords i helga med to mål helt på tampen mot Haugesund. Dermed rykket Kristiansund rett ned.

– Det var sjukt! Jeg satt og så på den og tenkte vel at det egentlig var over. Haugesund var vel nærmere 3-0 og 4-0 på noen kontringer der, sier landslagskaptein Martin Ødegaard til TV 2.

Han har selv fulgt flere av Sandefjords kamper som ikke har kollidert med hans egne kamper, og fra TV-skjermen har han sett pappa Hans Erik og Sandefjord slite tungt i nedrykksstriden i høst.

Selv har han, som kaptein og klubbens målscorer, ført Arsenal til topps i Premier League.

– Det har vært litt kontraster, det har det, erkjenner Martin Ødegaard.

MØTER KONGSVINGER: To kvalifiseringskamper mot Kongsvinger venter Hans Erik Ødegaard og Sandefjord nå. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Selv erkjenner far og mangeårig læremester, Hans Erik, at rollene i familien kanskje er blitt snudd litt på nå.

– Jeg har alltid ment og sagt hva jeg tenker til Martin. Det er han sikkert litt lei av og litt ferdig med, sier Hans Erik Ødegaard.

Nå venter to kvalifiseringskamper mot Kongsvinger for Sandefjord, der billett til Eliteserien 2023 er premien.

LÆREMESTEREN: Fra Martin ble født og egentlig helt fram til gutte/junioralder i Strømsgodset, var Hans-Erik Ødegaard hans trener. Da Martin Ødegaard gikk til Real Madrid, var faren med på flyttelasset. Foto: Terje Pedersen

Takker pappas betydning

I alle år har Hans-Erik vært Martin sin store læremester. I timesvis har pappa Ødegaard terpet detaljer med sønnen. Selv var han med på flyttelasset til Spania da sønnen som 16-åring skrev under for Real Madrid.

– Pappa har vært veldig viktig. Han var treneren min i alle år, og vi jobbet også mye individuelt. Vi terpet på detaljer. Jeg lærte ting av han, som kanskje ikke andre har fått på samme måte, i ung alder. Det gjorde at jeg fikk et forsprang, sier Martin Ødegaard.

Han forteller om et tett og nært forhold, der farens tilbakemeldinger har vært mange og tidvis harde.

– Jeg sa for noen år siden at nå var det fint at han fikk prøve seg (som trener i Sandefjord, journ. anm), for han har i alle år fortalt meg hvordan jeg skal gjøre det, sier Martin Ødegaard.

– Han har det i kjeften

Pappa Hans-Erik tok over Sandefjord foran 2021-sesongen. I debutsesongen – der mange tippet Sandefjord på nedrykk –imponerte klubben stort og endte på 10.-plass, men i år har det gått langt tyngre.

– Ut i fra det som har skjedd i år, så mener han vel kanskje at jeg fortsatt har det mest i kjeften. Men det handler om å bli bedre, og det har vi slitt med i år. Det må vi rette på framover, sier Hans-Erik Ødegaard.

– Er Martin nådeløs i tilbakemeldingene?

– Ha-ha! Hvis han kan ta meg på noe, så synes han nok det er alright. Men neida, vi har hatt vårt å rette på. Det vet både han og jeg, og det klarer han å si av og til, sier Sandefjord-treneren.

Ifølge Martin kan det virke som om faren er litt friskere i meldingene til sønnen enn hvordan han framstår utad.

– Han har det i kjeften i alle fall. Det har han hatt i alle år. Han har klare meldinger om hvordan det bør gjøres, både når det kommer til meg og laget jeg har spilt på. Det er fint at han får testet seg selv litt også nå, sier Martin Ødegaard.

Samtidig påpeker han at Sandefjord langt i fra har vært den mest ressurssterke klubben i Eliteserien.

– Jeg håper og tror de klarer det. Det har nok vært vanskelig å drive en klubb uten allverdens ressurser. Det har nok vært en tøff utfordring, men forhåpentligvis kan de ta med seg følelsen fra søndag inn i kvaliken og berge plassen. Så forhåpentligvis bygge videre på det neste år, sier Martin Ødegaard.

Deler fortsatt råd

Men selv om rollene kanskje er byttet på, og faren mener sønnen kanskje er blitt lei av hans råd, så er det liten tvil om at praten dem i mellom fortsatt i stor grad handler om fotball.

– Det blir mye fotball da. Han prøver å høre litt om hvordan vi gjør det, og lære litt der. Så hører jeg litt om hvordan de jobber, sier Martin Ødegaard.

I år har det åpenbart vært mye å lære av Arsenal. Etter 14 serierunder, har Arsenal tatt seg til toppen av Premier League-tabellen og har en luke på fem poeng ned til Manchester City og Erling Braut Haaland.

Og Arsenals toppscorer? Han heter Martin Ødegaard og har banket inn seks mål hittil i år.

– Det å score mål er noe mange har etterlyst med Martin. Jeg synes han har vært mye bedre på å komme inn i boksen, og det var han egentlig i fjor også. Så er det litt tilfeldig om du får ballen eller ei, men jo hyppigere du er der, jo oftere kommer du til å score. Jeg håper han fortsetter å gjøre det, sier pappa Hans Erik.

– Er du overrasket?

– Egentlig ikke. For han har ferdighetene til det. Og så er han i et lag som er i flyt og er veldig gode. Jeg synes det er veldig moro å se Arsenal, sier Hans Erik Ødegaard.