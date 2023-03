Riise vil fortsette i Avaldsnes: – Ligger an til forlengelse

Se seriestart i Toppserien: LSK Kvinner - Avaldsnes lørdag kl. 14.50 på TV 2 Play!

I et øsende vestlandsregn forberedte Avaldsnes seg på sesongåpningen i Toppserien, hvor de møter LSK Kvinner lørdag.

En påskrudd John Arne Riise var aktiv på treningsfeltet.

– Dere ser skarpe ut jenter. Veldig bra, ropte han.

i fjor berget de plassen på den mest dramatiske måten man kan tenke seg i kvalikkampene i en sesong hvor de første 18 kampene i praksis ikke betydde noe. Nå er det fullt alvor fra start av.

– Følelsen er god. Vi har trent hardt og bra, og har en nesten skadefri tropp. Vi er klare, og håper å bite godt i fra oss.

VÅT ØKT: Regnet kom i store mengder da John Arne Riise og Avaldsnes forberedte seg til helgens kamp mot LSK Kvinner torsdag. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Vil bli i Avaldsnes

Da mannen med flest landskamper for Norge ble klar for Avaldsnes, var det forespeilet at det skulle vare i to år. Men nå røper John Arne Riise at det ikke er usannsynlig å bli værende lengre.

– Signalene er at klubben har lyst å forlenge, og det har jeg gitt signaler om også. Det ligger kanskje an til at komme til å skje. Samtidig legger jeg ikke skjul på at jeg vil inn i herrefotballen på sikt, sier han til TV 2.

Den nåværende kontrakten går ut etter årets sesong.

– Jeg har signert mange spillere på toårskontrakter, og da er det feil å løpe vekk fra det ansvaret av å følge dem opp. Slik det ser ut nå så ser det ut til å bli forlengelse, om klubben er så happy som de sier at de er.

Riise tok helt av: Her ser han vinnermålet

Sportslig leder i Avaldsnes, Rune Lothe, vil ikke kommentere en eventuell forlengelse.

Etter en fantastisk avslutning på en tung sesong i bunnen av tabellen, ønsker Riise å fortsette å jobbe med laget.

– Spillerne utvikler seg, laget utvikler seg - det er gøy å være med på. Jeg trives veldig godt i klubben, det er fantastiske jenter jeg jobber med, og byen har tatt meg imot på en fantastisk måte. Derfor har jeg lyst å forlenge, sier han.

Får kaptein-støtte

Under Toppseriens kick off forrige uke reagerte flere Toppserien-spillere på denne uttalelsen fra John Arne Riise:

«Det er nødvending å være mer på feltet og engasjert enn i herrefotballen. Du må være der hele tiden å påpeke hva du har lyst til å få frem. Der er herrefotballen kanskje litt foran med at de ser mer fotball og kan mer fotball. Sånn på feltet er det litt annerledes jobbing».

Riise fortalte også hvordan det var på Avaldsnes-treningene:

«Jeg føler at når jeg har sagt ting ti ganger så burde de ha skjønt det, men det er ikke alltid de gjør det, man må si det kanskje hundre ganger, og det var litt uvant».

Han ville ikke kommentere saken overfor TV 2. Kaptein Hanna Dahl var selv til stede på arrangementet, men hun tar det hele med knusende ro.

– John Arne og jeg har en veldig god dialog. Jeg skjønner hva han mener når det kommer til vårt unge lag, som trenger mye taktikktrening og dermed kan få beskjed om igjen.

– Jeg tror dette ble vinklet litt feil, og en liten misforståelse. For jeg skjønner akkurat hva han mener. Det handler ikke om at kvinner trenger hundre beskjeder, men hva et ungt lag som oss trenger, sier Hanna Dahl.

KAPTEIN: Hanna Dahl har spilt i Avaldsnes i over ti år. Foto: Jan Kåre Ness

Svarer RBK-profil

Både Brann- og Rosenborg-profiler syns lite om uttalelsen.

– Jeg tror ikke det finnes én herrefotballspiller man kan trekke frem som er komplett på sånne ting heller, sa Branns Andrine Hegerberg til TV 2.

– Han bør se litt innover, lese en bok om pedagogikk, motivasjon og prestasjon. Det er mitt tips, sa RBKs Cesilie Andreassen, som også var lite imponert over Avaldsnes sine treninger.

– De trente jo etter oss på Marbella og med den type beskjeder som han gir, så skjønner jeg at han må rope det mange ganger. Helt ærlig, han sto der og ropte til spillere som er 17-18 år «just fucking be smart». Når man roper det ti eller hundre ganger så... jeg tror han er helt alene i Toppserien om å gjøre det, sa RBKs midtbanespiller.

Avaldsnes-kapteinen slår tilbake mot Andreassen.

– Det er illojalt å si i forhold til at de ser ti prosent av treningene våre. Hvis de skal si noe kan det være noe bra. Vi vil støtte hverandre og være der for hverandre.

– Vi er fornøyde med treningene hans. Folk må være forsiktige med å kritisere ham. Jeg har ingenting å ta John Arne på, han er en fantastisk trener.