Riise-spiss vekker oppsikt – ekspert nekter datterens lag å gjøre det samme

Det er ikke vanskelig å legge merke til Avaldsnes-spissen Maria Hovmark.

Dansken, som ble hentet av John Arne Riise i vinter, har vekket oppsikt for å gjøre noe som det TV 2 kjenner til ingen andre i Toppserien har gjort.

– Det har blitt et kjennetegn, sier Hovmark til TV 2.

Hennes lange og blonde hår lar hun nemlig være løst uten å sette det i fletter, hestehale eller å samle det på lignende vis.

VÅTT: Danske Hovmark lar håret ligge løst - uansett vær. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Slik forklarer hun det

For mens «alle» andre med langt hår legger det i en hestehale, og kanskje fletter det, lar Avaldsnes-spilleren håret flagre.

– Det har jeg alltid gjort. Det er egentlig ingen grunn til det, men det er en del av meg. Så derfor har jeg bare fortsatt med det, sier hun.

Selv har lysluggen bare truffet på en annen fotballspiller som har valgt samme løsningen.

– Kan ikke håret komme i veien foran øynene?

– Jeg er jo vandt til det, så jeg merker det ikke. Andre ville sikkert sagt det, men for meg er det ikke et problem.

Skal man tro Hovmark har ikke lagvenninnene lagt seg oppi hennes utradisjonelle valg.

– De har ikke sagt noe på det. De vet det er en del av meg. Jeg har egentlig ikke fått så mye oppmerksomhet for det, smiler hun lurt.

– Men det har vært noen klager, innrømmer hun.

Motstander

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen har imidlertid bitt seg merke i det flagrende håret til Maria Hovmark.

Hun er i utgangspunktet skeptisk.

– Jeg er av prinsipp motstander av løst hår. Det var det første jeg reagerte på da jeg så henne i aksjon. Håret er i veien, og man kan miste overblikket. Hvis man skal snu på hodet er håret i veien, sier hun.

Gulbrandsen trener datterens fotballag – en hel jentegjeng på tolv år. Der er beskjeden til spillerne klokkeklar fra treneren som har spilt 183 kamper for Norge.

– De må ha strikk i håret, eller en form for hårbånd. Yngre spillere er ikke like dedikerte, og de kan bli holdende på med håret. Det er et prinsipp jeg står for, sier hun.

Likevel berømmer hun Hovmark for å gå sine egne veier.

– Hvis det har blitt et image og et kjennetegn, så er jo det supert. Det er helt fint at hun gjør det og skiller seg ut. Det blir veldig spennende å følge henne, sier hun.

EKSPERT: TV 2s Solveig Gulbrandsen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Frisk start

Etter flere uker på prøvespill valgte Avaldsnes å tilby Hovmark kontrakt. Det takket hun ja til.

– Jeg har hørt mye bra om klubben, og jeg var et sted i karrieren hvor jeg har behov for å spille. Det følte jeg at jeg kunne her. Min agent og jeg har troen på at dette er det riktige valget for å ta det neste steget.

Det nye tilskuddet på topp for Avaldsnes har kommet godt i gang under Riises vinger. I hjemmedebuten scoret hun to mål i 2-1-seieren over Lyn for et lag som ikke klarte å score mye forrige sesong.

Likevel føler hun på konkurransen. I bakhånd lurer flere andre, unge spisser.

– Jeg føler meg ikke sikker, det vil jeg ikke si. Det er mange gode spisser her. Jeg skal bevise at jeg er god nok, og selvfølgelig vil jeg spille. Det var derfor jeg kom hit.

– Trives du her på Haugalandet?

– Det er en omveltning. Jeg kommer fra København, og har bodd i Stockholm. Det er en liten by i forhold til hva jeg er vandt til. Så langt trives jeg, og jentene har tatt meg skikkelig bra imot.

LANGT OG LYST: Mens spisskollega Kristina Svandal (t.v) hadde håret i hestehale, lar Maria Hovmark håret flagre i Karmøy-vinden. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Riise-ros

I serieåpningen mot LSK Kvinner ble hun tråkket på hånda, og fikk gips av legen. Den ble kastet til Lyn-kampen. Etter røntgen-bilder viste det seg at hun hadde brudd i tommelen. Men det stopper henne ikke.

– Jeg kommer ikke til å stå over noen kamper, sier hun.

Det er godt nytt for trener John Arne Riise, som er tydelig fornøyd med å få Hovmark til klubben. Han beskriver 23-åringen slik:

– Hun er unorsk i måten å være på, høylytt og verbal. Hun er aggressiv og prater mye, noe vi trenger i et ungt lag, sier han.

Han er ikke i tvil om at Hovmark er en god forsterkning.

FORNØYD: John Arne Riise og Sandra Østenstad har fått med Maria Hovmark på laget i vinter. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Det er en klassespiller som kommer til å skape mye problemer for forsvarsspillerne. Det er opp til oss å bruke og finne henne mest mulig, for i boksen er hun rå. Hun er en fantastisk spiller som har kommet inn og løfter laget veldig mye offensivt.

Guldbrandsen har, til tross for betenkeligheter med håret, latt seg imponere av det hun har sett av dansken.

– Jeg syns hun virket som en med teknisk gode ferdigheter. Hun har bra trøkk og er til stede i spillet, og har gode avslutningsferdigheter. Det er viktig for Avaldsnes med en spiller som kan gjøre noe på egenhånd, sier TV 2-eksperten.