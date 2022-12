Riise skremt av Liverpool: – Det er juniornivå

Liverpool røk ut av Ligacupen med 2-3-tap mot Erling Braut Haalands Manchester City torsdag kveld.

Tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise lot seg ikke imponere av det han så av gamleklubben på Etihad.

I Viaplays studio analyserte Riise Citys matchvinnerscoring, da en umarkert Nathan Aké headet inn 3-2. Én ting utmerket seg, og fikk Avaldsnes-treneren til å se rødt:

– Alle ser på ball! Det er åtte mot fire i egen boks, og ingen plukker opp noen... Vi snakker juniornivå på å forsvare målet sitt, sier Riise.

Riise sier at han forventet mye mer av et Liverpool-lag i første kamp etter VM-pausen. Han sier at han selv, og klubbens supportere, er bekymret over forsvarsspillet.

– Det er skremmende, for det er ikke første gangen det har skjedd! Når du er så ukonsentrert og ufokusert på den jobben du skal gjøre i boksen... Det skal ikke skje på dette nivået, og det er sånne ting som gjør at jeg blir skremt på hva som kommer fremover.

Liverpool-manager Jürgen Klopp tar med seg mye positivt fra kampen, men likte ikke heller forsvarsspillet til eget lag.

– Det første kvarteret hadde vi store problemer, og det drepte selvtilliten vår litt. Vi slapp inn helt unødvendige mål, sier Klopp til Sky Sports.

TAP: Jürgen Klopp og Liverpool måtte se seg slått av Manchester City i Ligacupen, mye takket være svakt forsvarsspill på baklengsmålene. Foto: PHIL NOBLE

Riise: – Et stort press på sjefen

Riise mener det haster for Liverpool å få skikk på forsvarsproblemene. Fra 26. desember venter fire kamper på tolv dager.

– Det er stort press på sjefen selv, men også spillerne. Jeg håper van Dijk, Trent (Alexander-Arnold) og Konaté er tilbake snart.

En av de faste som spilte kampen på Etihad var Andy Robertson, som var svært misfornøyd med målene de slapp inn.

– Vi var skrudd av på det korte hjørnesparket. Det er ting som ikke skal skje, sier Robertson til BBC.

SKUFFET: Andy Robertson og Joe Gomez var en del av forsvaret som slapp inn tre mål mot Manchester City torsdag kveld. Foto: JASON CAIRNDUFF

– Det var skuffende å slippe inn de målene. Alle kunne vært unngått. Vi må være påskrudde. Vi scoret to fine mål, men de tok vare på flere sjanser enn oss, sier backen Sky Sports.

Uenig Pep: – Ikke enkelt

Manchester City-manager Pep Guardiola ser det ikke helt likt som Liverpool-duoen og Riise. Spanjolen mener de røde er vanskelige å bryte ned.

– Det er ikke enkelt å beholde ballen mot Liverpool fordi de har en defensiv struktur som er den vanskeligste jeg har møtt i karrieren, sier Guardiola.

ANNEN MENING: Pep Guardiola mener at Liverpool er et solid defensivt lag. Foto: Isaac Parkin

Neste sjanse for Liverpool til å vise bedre forsvarsspill er borte mot Aston Villa på Boxing Day 26. desember. Neste kamp for Manchester City er borte mot Leeds 28. desember.