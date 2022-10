Riise raser etter kvalik-avgjørelse: – Amatørmessig

John Arne Riise og hans Avaldsnes-lag må vente i tre uker på å få vite hvilken divisjon de tilhører i 2023.

Øvrevoll Hosle åpner med hjemmekamp, som spilles kommende helg. På grunn av landslagssamling og manglende flombelysning skal returkampen spilles først 19. november.

– Ingen av lagene har godkjent flomlys, så vi kan ikke kjøre kampene i ukedager. I tillegg har Avaldsnes tre spillere som er uttatt på ulike landslag som skal spille i perioden etter førstkommende helg, sier arrangementskonsulent Knut Bjørn Nordheim i Norges Fotballforbund til VG.

Enig med Riise

På Instagram langer Riise ut om oppsettet.

– Bare å gratulere NFF med amatørmessig håndtering av kvalikkampene, skriver Avaldsnes-treneren på sin Instagram-story.

– 2 uker mellom første og andre kamp. Stor sannsynlighet for at vi ikke får bruke vår gressmatte sent på året. Vi mister da vår fordel, argumenterer han.

Riise mener det håndteres på amatørnivå. Det er daglig leder Sverre Nordby i Øvrevoll Hosle enig i.

– Det er sånn det er. Det er amatørmessig, men vi er amatører. Det er det som er fakta, Det er helt riktig det han sier. Vi har spillere som studerer og spillere som jobber, og det samme gjelder trenerteamet, sier Nordby til TV 2.

Han forteller at de ønsker så stor ramme rundt kampen som mulig. Derfor bør den gå i helgen.

– Med tanke på fair play og det å få til et godt produkt for kvinnefotballen så er to helgekamper det beste.

Riise mener at kampen burde kunne bli spilt på dagtid. Ifølge treneren kolliderer det med Øvrevoll-spillere som ikke får fri fra skolen.

– Alt dette fordi et lag har spillere som ikke får fri fra skolen noen timer, og skolen nekter frigjøre garderobene sine på stadion, skriver Riise.

Lundby mener lån av garderober ikke lar seg gjøre.

– Da får vi låne skolens garderober i helgene. Det lar seg selvsagt ikke gjøre midt i uken når de har undervisning, sier han.

– Jobber for å skape interesse

– Forslaget fra NFF var å spille onsdag eller torsdag på dagtid. For produktet kvinnefotball, som er i vekst, så er det ganske dårlig og ikke få fokus rundt de kampene som faktisk betyr noe. Vi jobber for å skape en interesse og for å få folk på kamp. Det får du ikke på en onsdag klokken 13, sier Nordby.

– Hvorfor kan man ikke være pliktig til å følge de datoene som var satt opprinnelig? Er klubben sin plikt til å ha spillere klare på oppsatt dato- Dette kalles toppfotball, men håndteres på amatørnivå, mener Riise.

Avaldsnes havnet i kvalifisering etter å ha blitt nummer seks i nedrykkssluttspillet i Toppserien. Øvrevoll Hosle vant sluttspillet i 1. divisjon og har dermed sjanse til å spille seg opp en divisjon.

Like etter den første historien la Rise ut enda en.

Der mener han NFF ødelegger deres planlagte spillerlogistikk.

– Vi ender flere uker etter de andre lagene. Da enten toppserie eller 1.div. Vi må vente 2-3 uker før vi kan starte dette, noe som er meget ødeleggende for neste sesong. Hva tenker de med?

Han fortsetter:

– Tenk om rektor heller hadde gitt spillerne fri, frigjort garderober og invitert hele skolen på kamp så de kunne støttet Øvrevoll? Det ville vært magisk. Kalles dette toppfotball? Er dette for å vise hva vi jobber mot innen kvinnefotballen NFF? Dette er katastrofe. Dere jobber mot dere selv nok en gang.

