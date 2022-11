Riise om nervepirrende uker: – Blir helt ræva

Øvrevoll Hosle-Avaldsnes 1-1

Avaldsnes fikk en pangstart på kvalikoppgjøret. Kun sju minutter var spilt da Selma Løvås sendte et farlig innlegg inn i 16-meteren.

Øvrevoll Hosles Hanna Ellingsen var uheldig og satte ballen i eget nett.

DRØMMESTART: Her jubler Avaldsnes-leiren på kunstgresset i Bærum. Foto: Annika Byrde

I det 87. minutt satte Mari Løyland Vassanyi inn utligningen for Øvrevoll Hosle.

Dermed er det duket for en nervepirrende returkamp på Karmøy. Den spilles ikke før 19. november – en avgjørelse som fikk Riise til å rase mot NFF.

– Hvordan blir det å vente i to uker på den?

– Det blir helt ræva. Det er derfor jeg synes det er helt idiotisk. Jeg må sende spillere på landslagssamling. I tillegg er det ganske viktige spillere, så jeg ga dem klar beskjed om hva de skal gjøre på samlingen, svarer Riise på TV 2s spørsmål.

– Og hva er det?

– Ikke kom hjem skadet. Føler de bare en liten snev av stølhet, så kommer de hjem igjen, svarer han med et smil.

– Det kommer på et dårlig tidspunkt. Nå må vi fokusere igjen og gjøre oss klar til gresskamp i vind, regn og på våt bane, sier Riise, som understreker at han mener at Øvrevoll Hosle lagde en fantastisk ramme rundt den første kvalikkampen.

Det er Kaja Olsen og Sara Pavlovic fra søndagens startoppstilling som skal av gårde på landslagssamling. I tillegg drar reservemålvakt Synne Danielsen.

Selv om Riise er skuffet over utviklingen i kampen på kunstgresset i Bærum, har han troen på at laget skal løfte seg til neste kamp.

– Det var en revansjesugen gjeng som satt her inne nå, da jeg hadde en rolig peptalk, sier han med et glimt i øyet.

PS! Bli med på innsiden av nedrykksdramaet i «Fan av Riise» på TV 2 Play.