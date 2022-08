Riise om Graham Hansens landslagspause: – Har hatt noen sånne opplevelser selv

Dagen etter at Hege Riise hadde presentert sitt første uttak som norsk landslagssjef, dukket det første forfallet opp – og ikke fra hvem som helst.

Norges visekaptein Caroline Graham Hansen meddelte at hun ville ta en pause fra landslagsspill på ubestemt tid.

27-åringen forklarte avgjørelsen at det hadde vært et år med store påkjenninger for henne med blant annet mange kamper og hjerteproblemer med et påfølgende inngrep i hjertet.

Det skjedde også bare én uke etter at Graham Hansen og Hege Riise møttes ansikt til ansikt i et to timer langt møte.

– Barcelona var jo i Toulouse og spilte en firelagsturnering, så da tok både, Ingvild og Monica og jeg turen ned dit, forteller landslagssjef Hege Riise i et intervju med TV 2 et par dager etter Graham Hansens forfall.

Trenertrioen hadde møter med både Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen, som begge har vært en del av landslagets kapteinsteam de siste årene.

– Der hadde vi en to timer lang prat med Caroline. Hun ga jo uttrykk for at hun var sliten, men vi hadde også en veldig fin fotballprat hvor vi også snakket om opplevelsene fra EM, forteller Riise.

– Vi følte ikke da at det var noen indikasjon på at hun skulle melde forfall, men hun sa jo at hun var sliten. Sånn sett kom det ikke som lyn fra klar himmel, men forfallet kom overraskende på oss, sier den ferske Norge-sjefen.

Riise og landslagsledelsen ble varslet av Graham Hansen via en mail om at hun ønsket å ta seg en pause.

– Så kom jo pressemeldingen da relativt raskt etterpå for da merket jeg at telefonene begynte å ringe, forteller 53-åringen.

– Dere har et møte med Caroline, så presenteres et uttak og dagen etter melder hun forfall. Fra utsiden ser det ganske rart ut. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker egentlig ikke at det ser rart ut. Jeg tror at hvis man går og nærmer seg noe og samtidig kjenner på at man er sliten, så tror jeg en slik avgjørelse skjer uavhengig av om det er dagen før eller etter et uttak. Plutselig kjenner man at «dette orker jeg ikke mer», sier Riise.

– Jeg har jo hatt noen sånne opplevelser selv, hvor ting bare må skje nå for at man skal få litt fred, da. Og det er vel det som har skjedd, tror jeg.

Graham Hansen selv har ikke ønsket å utdype landslagspausen sin ytterligere overfor TV 2.

I sin egen post på sosiale medier onsdag skrev 27-åringen at hun håper hennes pause bare blir et «på gjensyn» i stedet for et «takk for alt».

– Hva slags dialog har du med Caroline nå og fremover?

– Jeg snakket med Caroline samme dag, litt senere på dagen. Jeg sa at jeg ønsker å holde kontakten. Hun var glad for det. Det kommer vi til å gjøre, sier Riise.

– Vi håper jo alle at pausen skal bli kort, men selvfølgelig så må hun kjenne om dette blir riktig for henne og hvor lang tid hun trenger.