Riise og Avaldsnes til kvalik etter ellevill dramatikk

Avaldsnes - Røa 2-1

– Det er synd det er søndag, om ikke hadde jeg gått rett på fylla!

Det sier John Arne Riise til den fremmøtte pressen etter et ellevilt drama på Avaldsnes.

Allerede etter ett minutt havnet Riises lag under, men på overtid snudde de kampen.

Riise: – Coaching i verdensklasse

John Arne Riise mistet det fullstendig da spillerne hans snudde kampen. Den tidligere Liverpool-helten stormet banen og befant seg plutselig inne i midtsirkelen.

– Det betyr så jævlig mye. Iallfall når dere (media) har vært etter meg i hele år. Det er fristende å si «up yours», sier Riise, før han etterpå legger til:

– Vi gamblet på slutten. Hva er det de sier? Coaching i verdensklasse! sier Riise med et smil.

Det var nemlig et bytte av Riise som skulle vise seg å være det utslagsgivende. Avaldsnes to mål ble scoret av 2004-modellen, altså 18 år gamle, Viktoria Sørensen.

Hun ble byttet inn etter 61 minutter.

– Dette er det største jeg har opplevd, sier tomålsscorer Sørensen til TV 2.

– Har fått 98 meldinger og en del ubesvarte

Laget fra Karmøy hadde kniven på strupen og var avhengig av seier for å sikre seg kvalikplass. De var også avhengig av at TIL 2020 avga poeng.

TIL 2020 spilte uavgjort mot Lyn. Dermed er Avaldsnes klare for kvalik.

I kvaliken venter Øvrevoll Hosle IL.

Saken oppdateres!

BERG-OG-DAL-BANE: John Arne Riise var gjennom hele følelsesregisteret sitt søndag. Foto: Oskar Hammer GarrodTV 2

Marerittstart

Allerede etter et minutt lå Avaldsnes under.

Den tidligere scoringen kom etter at Synne Masdal hadde slått et frispark flott inn i feltet. På sidelinjen rev Riises seg i håret i ren frustrasjon.

Kampen gikk til pause med 1-0 til Røa. Dermed var Avaldsnes i teorien nede.

– Jeg sa til jentene at første omgangen kanskje er den beste vi har spilt. Jeg ba dem fortsette, sier Riise til TV 2 etter kampen.

I andre omgang kunne man høre John Arne Riise mane spillerne sine fremover på banen. De gjorde som de fikk beskjed om.

Etter 72 minutter utlignet Viktoria Sørensen for Avaldsnes. Riise kunne slippe jubelen løs og etter kampen avslører han at tårene kom.

Da kampen gikk inn i overtiden sendte Riise samtlige spillere frem på banen. Det skulle de få betalt for fire minutter på overtid.

Her stormer John Arne Riise banen etter overtidsmål

Banestorming

Etter kaos i Røas felt fikk Viktoria Sørensen ballen i mål. 18-åringens andre mål for dagen.

John Arne Riise og Avaldsnes-benken mistet det helt. Banestorming og ellevill jubel skapte scenene. For Riises del befant han seg plutselig i midtsirkelen, til tross for at det gjensto et minutt av kampen.

– Jeg har blitt slaktet opp og ned hele veien. Jeg vet at 95 prosent av dere i salen her satt og ventet på nedrykk i dag. Hyggelig å sitte her nå og at det er en annen stemning, sier John Arne Riise til pressen.

– Det var helt sykt. Vi var litt forberedt på det. Avaldsnes må bare frem og score mål, da blir det mye bingo og tilfeldigheter. Men vi kan ikke klage, vi gjorde grunnlaget vårt før denne kampen, sier Røas trener Geir Nordby.