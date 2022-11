Riise og Avaldsnes reddet plassen: – Føler meg uovervinnelig

Avaldsnes - Øvrevoll Hosle 2-1 (3-2 sammenlagt)

Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre hvem som får den siste Toppserie-plassen i 2023. Midtstopper Kaja Olsen ble helten da hun scoret vinnermålet i det 116. minutt.

2-1-resultatet gjør at Avaldsnes spiller i toppdivisjonen også neste år.

– Fantastisk. Herregud for en sesong, opp- og nedturer. Jentene fortjener det, og nå kan vi slippe ned skuldrene, sier treneren til TV 2.

På pressekonferansen etter thrilleren fikk Riise spørsmål om hva han har lært i løpet av sesongen.

– Jeg har lært at jeg har et jævla temperament, og ikke liker dommere.

– Dette året har vært det tøffeste jeg har hatt, men nå føler jeg meg uovervinnelig.

Trenerprofilen legger ikke skjul på at året har vært tøft på et personlig plan.

– Jeg har gått gjennom et brudd. Hadde det ikke vært for jentene, så hadde jeg gått på en smell. Jeg er flink til å skjule ting og vil ikke prate om det. Nå fortjener vi å slippe oss løs og kose oss.

Tydelig rørt

I garderoben etter kampen holdt en emosjonell Riise tale til spillerne sine:

– Først av alt, gratulerer! Igjen viste vi mentalitet til slutt. Jeg er ekstremt stolt og takknemlig for at dere gir meg denne følelsen. I kveld blir det fest!

Etter kampen bekreftet Avaldsnes igjen at Riise fortsetter i jobben kommende sesong.

– Vi satt her for tre uker siden, og nå er jeg mer utmattet. Det har vært noen uker med press med at hver kamp betydde så mye. Vi kunne ikke slurve. Alt har vært så viktig. Nå er jeg tom og sliten, men stolt og takknemlig ovenfor spillerne som viser vilje på slutten. Det skal de egentlig ikke klare i den alderen. De spilte en ekstremt dårlig fotballkamp, men så ender det bra på slutten, sier den tidligere Liverpool-spilleren.

– Hadde vi rykket ned, så hadde det vært en bom på veien.

Startet bra

John Arne Riise fikk en perfekt start. Etter åtte minutter viste spissvikaren Gi Santos seg frem. Brasilianeren, som egentlig er midtstopper, ble spilt fri av Selma Løvås og alene med keeper var Santos kald og dyktig da hun fikset 1-0.

Det var for øvrig hennes første mål for klubben som hun kom til tidligere i høst.

Gjestene lot seg ikke prege for mye av det tidlige baklengsmålet. Østlendingene skapte en del farligheter, men det sto likevel 1-0 til pause. Det resultatet var de over 1200 tilskuerne fornøyde med.

Avaldsness Gi Santos i duell med Øvrevoll Hosles Hanna Ellingsen og Øvrevoll Hosles Anna Brunstad. Foto: Jan Kåre Ness

Øvrevoll tok over

Etter 60 minutter utlignet bortelaget. Et godt innlegg fra høyrekanten ble kontant prikket i mål av Celine Larsen. Dermed var lagene like langt sammenlagt.

Ti minutter senere fikk Kristina Svandal en gyllen mulighet, men angriperen fikk ikke et ordentlig treff på ballen.

Kort tid senere kolliderte Reeves og Olsen i Avaldsnes-boksen. Begge ble liggende på gressmatten, men kom seg på beina igjen etter et lite avbrekk.

Begge lag fikk sine muligheter på tampen av omgangen, men mål ble det ikke. Dermed ble det ekstraomganger på Karmøy.

Midtstopper ble helten

Et godt raid fra Hanna Dahl skapte en kjempesjanse i den første ekstraomgangen. Innlegget var strålende, men innbytter Sørensen klarte ikke å få headingen mellom stengene.

Med fem minutter igjen smalt det igjen. Et frispark fra Hanna Dahl ble slått inn i boksen og der var midtstopper Kaja Olsen på plass og kranglet inn 2-1 til ellevill jubel.

Øvrevoll fikk noen småfarligheter i sluttminuttene, men målet kom aldri. John Arne Riise og Avaldsnes spiller i Toppserien 2023.