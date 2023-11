Riise og Avaldsnes berget plassen: – Jeg er stolt

AVALDSNES (TV 2): John Arne Riise kan se frem til en ny sesong i Toppserien etter Avaldsnes' sammenlagtseier over TIL 2020.

Avaldsnes - TIL 2020 1-2 (3-2 sammenlagt)

John Arne Riise og Avaldsnes er klare for spill i Toppserien også i 2024 etter å ha slått TIL 2020 over to kamper i kvalifiseringen.

Tromsøværingene vant 2-1 mot Avaldsnes, men Riises lag hadde en 2-0-seier å gå på fra det første oppgjøret på Alfheim.

– Jeg er stolt over jobben som er lagt ned av spillere og trenerteam. Det har vært en vanskelig sesong på og utenfor banen. Nå kan vi slappe av og feire litt, sier Avaldsnes-trener John Arne Riise til TV 2.

Her er det avgjort for Riise og Avaldsnes

Avaldsnes-spiller Hanna Dahl mener de var litt preget av nerver.

– Vi kom med en 2-0-seier, og da tror jeg man slapper litt mer av og slipper skuldrene litt ned, men vi slapp dem altfor langt nede, sier Dahl til TV 2.

– Men vi klarte å vinne i dag, så det er sterkt, legger hun til.

KAPTEINEN HYLLER SJEFEN: Hanna Dahl roser jobben til John Arne Riise. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Dahl hyller også Riise.

– Han bringer mye energi og kunnskap inn i laget. Vi har stått sammen som et lag, og han ofrer virkelig alt for oss. Vi gjør det samme for ham, så det er gøy å være Avaldsnes-spiller i dag, sier Dahl.

Kontrakt ut 2024

Riise har kontrakt med Avaldsnes ut 2024-sesongen etter å ha forlenget i mai.

– Jeg stortrives både i by og klubb og med spillerne og alt. Det er fantastisk rolig og avslappende her. Jeg lærer mye om meg selv og ikke minst trenerjobben, sier Riise.

JUBEL: John Arne Riise og Avaldsnes kan feire spill i Toppserien i 2024. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Også i fjor berget Riise og Avaldsnes plassen i kvalifiseringen.



– Det er mye følelser. Man tenker at det bare er fotball, men det er så mye mer i det når man står i det. Nå skal jeg inn i garderoben og feire med jentene. Det blir en fin søndagskveld, sier Riise.

Så ser han frem til veien videre.

– Vi har tatt steg fra i fjor. Spillerne er blitt eldre og bedre, og vi har en klar linje på hvor vi ønsker å gå som klubb. De fleste har kontrakt neste år, så de får vi beholde. Så skal vi bygge videre på det. Det tar tid i en fotballklubb, så det er aldri bare å trykke på en knapp. Neste år skal vi prøve å unngå de to nederste plassene, sier Riise.

Avaldsnes berget plassen: – Enormt stolt

Nervedrama

Avaldsnes fikk en tung start på kampen, for allerede i 18. spilleminutt kom scoringen for gjestene fra Tromsø da Sofie Mykkeltveit Tunes styrte inn 1–0 etter et innlegg.

Noen få minutter senere kunne imidlertid Ida Mortensen Natvik roe nervene for Avaldsnes-benken da hun scoret 1–1 fra distanse.

Etter 26 minutters spill var TIL 2020 tilbake i ledelsen. Avaldsnes klarte ikke å få ryddet unna, og Ine Birkelund kunne sette inn 2–1.

HOLDT IKKE: Ina Birkelund satte inn 2-1, men 0-2-tapet fra Alfheim ble for mye for TIL 2020 i kvalifiseringskampen mot Avaldsnes. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

TIL 2020 jakter på målet som ville gitt ekstraomganger, men Avaldsnes holdt unna og kunne juble for 3–2 sammenlagt.

– Det var en dårlig kamp fra vår side. Vi var ikke med i det hele tatt, men vi kriget og sto imot – det skal jentene ha. Vi var bedre i første kamp. I dag var Tromsø veldig på og gjorde det vanskelig for oss. Det smaker ekstra godt da, sier John Arne Riise til TV 2.

STOLT: TIL 2002-trener Emil Inauen, her fra den første kampen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

TIL 2020-trener Emil Inauen mener det er lov til å være skuffet over sammenlagttapet, men han gleder seg over måten laget svarte på den første kampen.

– I dag var det laget som jeg egentlig er kjent med, der vi hadde kontroll i ballen og mye bra spill. Jeg er veldig stolt av laget. Jentene kjempet hardt, og dette er noe vi kan bygge videre på, sier han til TV 2.