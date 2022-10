Riise innrømmer: – Har tvilt på om jeg har det som skal til som trener

På nærmest mirakuløst vis unngikk Avaldsnes direkte nedrykk etter å ha slått Røa 2-1 søndag ettermiddag. 18-åringen Viktoria Sørensen avgjorde kampen med sin matchvinnerscoring i det 94. minutt, og sikret John Arne Riises jenter playoffkamp mot Øvrevoll neste uke.

Etter kampen innrømmer trener John Arne Riise at han fremdeles føler på presset som trener.

– Men jeg har det presset på grunn av det navnet jeg har, det presset er ikke på spillerne mine. Jeg er blitt vant til det, selv om jeg har prøvd å si i hvert intervju med media at vi tenker langsiktig og vil utvikle spillere. Men det har media nesten ikke skrevet om, sier Riise til TV 2 etter 2-1-triumfen mot Røa.

Den tidligere Liverpool-spilleren har gjennom hele sesongen måttet tåle mye tyn både i norsk sportspresse og i sosiale medier på grunn av Avaldsnes’ dårlige tabellplassering gjennom sesongen.

Påvirket av kritikken

Avaldsnes-treneren svarer bekreftende på at kritikken i media har påvirket ham.

– Jeg må finne en balansegang med tanke på hvor mye jeg skal ta til meg, og hvor mye jeg skal ignorere. Alt som har vært skrevet har ikke vært helt på bærtur, sier en snakkesalig Riise, og fortsetter:

– Samtidig har fokusert på den jobben jeg skal gjøre, men det er klart at det har fått meg til å tvile på meg selv som trener. Det har vært mørke kvelder der jeg har tvilt på meg selv med tanke på om jeg har det som skal til for å løfte dette laget, sier han.

GODT FORHOLD TIL SPILLERNE: Viktoria Sørensen (t.v) ble den avgjørende spilleren mot Røa. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Men når Viktoria, som er født i 2004, avgjør kampen mot Røa med to mål, så viser det meg at jeg har gjort noe riktig med tanke på å få den mentaliteten, trøkket og viljen inn i laget jeg ønsker, poengterer han.

– Aldri kjent på en slik glede før

Som profesjonell fotballspiller vant Riise selv Champions League-finalen med Liverpool i 2005. Den tidligere landslagsspilleren legger likevel ikke skjul på at oppgjøret mot Røa, som sørget for at Avaldsnes unngikk direkte nedrykk fra Toppserien, kanskje ga ham en større glede enn Champions League-troféet som spiller.

– Det var annerledes som spiller, da var fokuset kun på deg selv. Som trener har du ansvar for så sykt mye mer. Det er de elleve på banen, og de ni på benken, og kanskje noen er skadet. Det er støtteapparatet og et styre, og sponsorer. Som trener har du ansvaret for å tilfredsstille så mange flere, ramser Riise opp, før han fastslår:

– Derfor var den gleden etter seieren mot Røa en glede jeg aldri har kjent på før. Ikke bare for min del, men for jentenes del. De fortjener virkelig å kjenne på den følelsen, mener han.

Riise er fast bestemt for å gå sin egen vei for å lykkes også som trener. Han legger ikke skjul på at mange nok mener at han er en uortodoks trenertype.

– Jeg er nok en litt annerledes trener i forhold til den vanlige toppseriestandarden. Jeg er ekstremt «close» til spillerne mine. Jeg sender snap til dem, passer på hvor de er hele tiden, er sosial med dem og er med på ting. Det har med å skape tillit til dem, sier Riise – før han forklarer videre:

– Det handler om at de kan prate med meg om alt. Vet jeg hvordan de har det på privaten, så er de lettere å håndtere i hverdagen og på trening, konkluderer han.

– Er både kompis og psykolog for spillerne mine

Den frittalende treneren er samtidig fullstendig klar over at mange nok kan være kritiske til hvordan han opptrer overfor spillerne på laget.

– Noen liker det nok ikke. Men for jentene mine, så føler jeg meg nesten som en stepappa, mental trener, psykolog og kompis. Jeg føler at jeg er med på reisen deres. Andre har andre måter å være trener på. Men sånn er jeg, og sånn kommer jeg alltid til å være, sier han.

Lagkaptein Hanna Dahl forteller at både hun og lagvenninnene liker Riise både som person og trener.

– Han har masse energi, snakker veldig mye og viser med hele kroppsspråket hvor mye det å være trener betyr for ham. Han har hatt ti måneder på seg til å få satt et ungt lag. Det har selvsagt skapt utfordringer, og det er har ført til at prestasjonene har variert. Men det er deilig å gi noe tilbake til John Arne Riise, for han vet hva som bor i oss, og at de unge kan vokse videre på dette, roser Dahl etter 2-1-seieren mot Røa.