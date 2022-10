Riise går i dialog med Manchester United: Vil vite hva planen er for Bøe Risa

Landslagssjefen etterlyser mer spilletid hvis Vilde Bøe Risa skal være en sentral spiller for Norge. 27-åringen vil bevise at Riise tar feil.

– Det er veldig deilig og kjekt å være her igjen. Det har jeg savnet, sier bergenseren med et stort smil når hun møter TV 2 etter landslagets treningsøkt på Vigernesjordet i Lillestrøm tidlig søndag ettermiddag.

Bøe Risa sluttet seg fredag til landslagstroppen som følge av at blant andre Guro Bergsvand og Cesilie Andreassen måtte reise hjem med skader.

– Jeg fikk beskjeden på torsdag. Da ringte Hege meg og spurte om jeg ville komme inn. Svaret var enkelt, sier 27-åringen som dermed satte seg på flyet fra Manchester til Oslo fredag morgen.

Vilde Bøe Risa (midten) under landslagets treningsøkt søndag. Foto: Beate Oma Dahle

Men midtbanespillere ble altså opprinnelig blitt vraket i begge Hege Riises to første uttak som norsk landslagssjef.

Det var en beskjed hun tok tungt svært tungt ved den første vrakingen – og særlig begrunnelsen fra den nye landslagssjefen.

Riise stilte spørsmål ved om Manchester United var det riktige stedet for Bøe Risa å være når hun fikk så lite spilletid i klubben, noe 27-åringen selv var sterkt uenig i da.

– Jeg har jo selvfølgelig gått i tenkeboksen. Jeg vet at det å få kampminutter er viktig, forteller 27-åringen nå.

I forkant av uttaket til den nåværende samlingen, var Hege Riise på plass i England for å se blant andre Bøe Risa i aksjon. Da endte det med at bergenseren satt på benken hele kampen mot West Ham.

Men den påfølgende helgen fikk hun sjansen fra start i FA-cupmøtet med Aston Villa og spilte hele oppgjøret.

– Jeg har jo meldt litt med Vilde om hennes situasjon. Nå skal jeg også gå i dialog med Manchester United for å høre litt hva som er planen for henne der, sier landslagssjef Riise.

– Hun er en spiller som har vært med lenge og hun trenger å kjenne på kamptemo for å ta det neste stedet. Man ønsker at alle de som skal være tilgjengelige og være drivende spillere for Norge spiller når de er i klubbene siner.

Vilde Bøe Risa i aksjon for Manchester United i ligamøtet med Aston Villa 19. desember 2021. Foto: ED SYKES

Til tross for varierende spilletid, mener Bøe Risa fremdeles at hun har en sterk treningshverdag i Manchester United og erkjenner at hun er i en utfordrerposisjon om spilletid.

– Jeg trives utrolig godt i United og vil veldig gjerne være der. Det blir jo en dialog jeg må ha med Hege om dette, men akkurat nå trives jeg og det er der hjertet mitt er, sier Bøe Risa.

– Er det en motivasjon for deg å motbevise Hege – å bevise at hun tar feil?

– Ja, det blir jo på en måte det. Men det pusher meg til å være på mitt beste hver dag for å kjempe for en plass på laget i United. Det skal jeg fortsette med og til slutt skal jeg være i den elleveren. Da blir det bra, sier hun selvsikkert

Norges privatlandskamp mot Nederland spilles tirsdag 11. oktober klokken 20.00. Du ser kampen på NRK.