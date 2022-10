Riise fikk keeperdilemma: – Helt horribelt at det skal gå an

Søndag kl. 15.00 tok Avaldsnes imot LSK Kvinner i Toppseriens nedrykkssluttspill, i det som er en viktig kamp for å holde seg på det øverste nivået. Bare én time tidligere startet 2. divisjonsoppgjøret mellom FK Haugesund og Avaldsnes sitt andrelag.

Med to kolliderende kamper måtte trenerteamet til Karmøy-klubben prioritere hvem som skulle være med i hvilken kamp. A-laget kjemper for livet i Toppserien, mens andrelaget var sikret plass i 2. divisjon på forhånd.

Løsningen var likevel å bruke flere medlemmer i A-lagstroppen for Avaldsnes 2. Da deres kamp mot FKH var ferdig, dro de rett til Karmøy for slutte seg til benken.

VEIEN: En rekke spillere som var i aksjon for andrelaget mot FKH på Haugesund Sparebank Arena satt seg umiddelbart i bilen etter kampslutt for å sette seg på benken til Avaldsnes i Toppserien. Ifølge google maps tar det rundt tolv minutter. Foto: Skjermgrabb fra Google Maps

I mellomtiden satt det bare tre spillere på Avaldsnes-benken mot LSK - to angripere og én midtbanespiller.

Avaldsnes-trener John Arne Riise forklarer det slik:

– Jeg tok vurderingen på å ha tre spillere på benken som kunne spille i forskjellige posisjoner på banen. De andre fikk beskjed om å komme fra rekruttkampen så fort den var ferdig. Jeg ønsker at rekruttlaget skal gjøre det bra.

– Var ikke det litt gambling?

– For meg var det liten risiko, og helt naturlig at jeg ville stille et godt lag for å kunne slå Haugesund. Utenom tre stykker, så valgte jeg at resten skulle spille. Også for å være rettferdig for de andre lagene i divisjonen, uten at det skal gå over mitt lag, sier han.

I 2. divisjonspuljen var Loddefjord avhengig av hjelp fra Avaldsnes for å kunne ta den siste plassen som får være med på det nye seriesystemet som iverksettes neste sesong.

Riise tar fullstendig av i målfest

Utespiller hadde gått i mål

Om Avaldsnes-keeper Siri Ervik skulle være uheldig å pådra seg en skade eller bli utvist, hadde de ikke hatt et alternativ på benken. Da måtte andrekeeperen bli byttet ut, sette seg i en bil og kjøre til Avaldsnes.

– Sjansen for en keeperskade er veldig, veldig, veldig, veldig liten. Alt er risiko, men jeg følte at denne var liten. Vi har en spiller på banen som også er ganske god som keeper, så måtte hun stått i 20 minutter frem til reservekeeperen hadde kommet fra den andre kampen.

Mannen med flest landskamper for Norge sliter med å forstå at kampene spilles samtidig.

– For det første syns jeg det er helt idiotisk at vi ikke kan flytte rekruttkampen en time før. Det er helt horribelt at det skal gå an. Vi jobber utvikling og så er det to kamper som skal gå likt. Det viser at det er en lang vei å gå, sier han.

Hos Hordaland Fotballkrets, som har ansvaret for 2. divisjonspuljen til FKH og Avaldsnes 2, sier de at det er vanskelig å gjøre noe med.

– Dette er ikke uvanlig at det skjer i siste serierunde. Avaldsnes sendte en forespørsel litt sent om å flytte 2. divisjonsrunden til lørdagen, men det ble avslått, forklarer Torstein Pedersen, som har ansvaret for terminlisten.

TAPTE: Avaldsnes og Hanna Dahl tapte 2-0 for LSK Kvinner. Foto: Jan Kåre Ness

Ingen reaksjoner hos FKH

Hos FK Haugesund legger de seg ikke oppi hvilke prioriteringer Avaldsnes gjorde.

– De stilte med et slik lag som de ønsket, så vi hadde ikke noe reaksjoner på det i utgangspunktet. Det var ikke noe vi hadde fokus på, sier daglig leder i klubben, Martin Fauskanger.

Valgene hadde uansett ikke noe å si for utfallet i 2. divisjonskampen. FKH reddet plassen med et sent overtidsmål.

Risikovalget til Riise og co. ga ingen negative konsekvenser. Flere av spillerne ankom i 2. omgang for å fylle opp benken. På banen ble det imidlertid tøft, og Avaldsnes tapte.

Riise legger ikke skjul på at han gjerne skulle slått FKH.

– Jeg ville helst sende hele laget for å slå Haugesund. Vi har hatt en fantastisk sesong, og er foran Haugesund som satser. Vårt rekruttlag er bedre, og det viser hvor bra vi har jobbet.

INGEN DIALOG: Daglig leder i FK Haugesund Martin Fauskanger sier det aldri har vært konkrete samtaler om et samarbeid om kvinnelagene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

Ville ikke samarbeide om felles kvinnelag

FK Haugesund startet opp et kvinnelag før denne sesongen, og tok over SK Haugars plass i 2. divisjon.

Det har vært flere eksempler på lag i Toppserien som har slått seg sammen med storklubber på herresiden. Trondheims-Ørn ble Rosenborg, mens Sandviken ble fra i år av hetende Brann.

Det samme har ikke skjedd på Haugalandet. Klubbene har satt seg ned og diskutert sammen, men der har samarbeidet stoppet opp. Nå er det to konkurrende klubber som kjemper om lokale spillere og sponsorkroner.

John Arne Riise understreker at han har lite med saken å gjøre, men er klar på hva han mener.

– Det er synd og rart at vi ikke kan jobbe litt mer sammen på en så liten plass. Man kan ikke ha to Toppserie-lag og to rekruttlag fra samme by. Til et visst punkt må man samarbeide. Men per nå har vi de to beste lagene i regionen, sier han.

Utenfra har det kunne tidvis sett ut som forholdet mellom klubbene ikke har vært det beste, men Fauskanger avviser at det er dårlig stemning.

– Vi har ikke noe vondt å si om Avaldsnes, og vi har ikke noe dårlig forhold til dem. Det er heller ikke noe dialog med de.

FKH har likevel ambisjoner med sitt relativt ferske kvinnelag.

– Vi vil bygge et bærekraftig damelag og ha en solid satsing rundt det. Som i 1993 da herrelaget ble stiftet gikk vi sammen med våre moderklubber Haugar og Djerv 1919. Vi har heller det ikke travelt med å komme oss oppover, selv om 2. divisjon er dyrt å ligge i over tid, uten støtte fra sentralt hold.

IKKE PLASS: Daglig leder i Avaldsnes Toppfotball Norvald Kaldheim tviler på at både FKH og Avaldsnes kan bli topplag. Foto: Mathias Brandt / TV 2

Plass til to?

Avaldsnes-leiren hevder de har vært mer åpne for samarbeid enn motparten.

– Vi har egentlig ikke noe forhold til FKH i dag. Vi har tatt en del initiativ ovenfor de gjennom årene for å få til noe og hatt møter. FKH har ikke hatt organisatoriske eller økonomiske ressurser til å satse på toppfotball for kvinner, sier daglig leder Norvald Kaldheim.

Ifølge Kaldheim ønsket moderklubbene Djerv 1919 og Haugar at Avaldsnes skulle være med på laget og være en del av det.

– De hadde ikke anledning til å snakke med oss, og de ville satse på sin måte. Det er helt greit og det må de få lov til.

Så er spørsmålet om det er plass til begge lagene i toppen av norsk fotball. Nedslagsfeltet er ikke stort, og Kaldheim mener det er vanskelig å få spillere til å bosette seg med begrensende studiemuligheter.

– Jeg ser heller ikke bort fra at sponsorer heller vil satse på FKH enn oss, og det er ikke heldig for satsingen vår, sier Avaldnes-lederen.

Fauskanger mener på sin side at Haugesund og omegn ikke er for lite til å fôre ett Toppserien-lag og to lag i 2. divisjon med spillere.

– Plutselig kommer det noen for å studere i byen. Vi kan ikke si oss nevneverdig bekymret.

Avaldsnes kjemper en innbitt kamp for å holde seg i Toppserien, og kan rykke ned. Da vil Avaldsnes 2 automatisk rykke ned til 3. divisjon.

FKH vil ikke utelukke et samarbeid en gang i fremtiden.

– Man skal aldri si aldri, og vi vil ikke lukke noen dører.

– Håper dere Avaldsnes holder plassen eller rykker ned?

– Det beste for lokalfotballen er om alle lag gjør det bra. Vi heier på alle lag i regionen, sier han.