– Reversering allerede før VM fant sted

KAMP MOT KLOKKEN: Migrantarbeidere jobbet på spreng for å få VM i Qatar klart tidsnok. Foto: Elias Engevik / TV 2

Et mesterskap som ble til takket være migrantarbeidere.



Asiatiske og afrikanske arbeidere utgjorde 90 prosent av befolkningen på 2,9 millioner i ørkenstaten i tiden før mesterskapet.

Da VM ble sparket i gang, hadde de laget sju nye arenaer, hoteller, metrobane og annen infrastruktur.



For at Qatar skulle skinne når hele verdens oppmerksomhet var rettet mot dem.

DETALJER: Alt i Qatar-VM skulle være perfekt, men landet har møtt stor motstand for hvordan de behandlet arbeiderne som gjorde det hele mulig. Foto: Elias Engevik / TV 2

Men VM-forberedelsene til Qatar kom også med et søkelys fra menneskerettighetsorganisasjoner, medier og fotballsupportere.

Qatar møtte sterk kritikk for hvordan de behandlet arbeiderne.

Menneskerettighetsorganisasjoner avslørte umenneskelige boforhold, dødsfall, utestående lønnsutbetalinger og et system som utnyttet migrantarbeidere.

I Norge seilte det opp en debatt om boikott av mesterskapet.

Et av spørsmålene som gikk igjen var:

«Hva skjer når flomlysene slukkes etter VM?»



Så hva skjedde egentlig da flomlysene ble slukket?

THE LAST DANCE: Etter 30 dager var VM over. Tolv år med brutale arbeidsvilkår kulminerte med én måned fotball. Foto: LEE SMITH

– Utviklingen stoppet i stor grad opp før VM

– Inntrykket mitt er at det ikke har skjedd så veldig mye. Etter mitt syn skjedde det ikke så veldig stor utvikling i menneskerettighetssituasjonen når flomlysene var på heller, sier Charlotte Lysa til TV 2.

FORSKER: Charlotte Lysa. Foto: UiO

Lysa er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun forsker på stat og samfunn i Gulfen, primært Qatar og Saudi-Arabia.

– For kvinner og seksuelle minoriteter har det vært lite endring i årene opp mot VM. Hvis man ser på situasjonen til migrantarbeiderne, så hadde man en viss positiv utvikling i form av strengere reguleringer, men denne utviklingen stoppet i stor grad opp allerede før VM fant sted.

– Det var vedtatt lover som var positive, men som ikke ble gjennomført på en god måte, det hadde heller ikke særlig effekt på bakken, sier Lysa.

FLERE BESØK: I årene før Qatar-VM var bybildet preget av migrantarbeidere. Her er to arbeidere TV 2 møtte på et av sine flere besøk. Foto: Elias Engevik / TV 2

Lovene hun viser til deler Lysa i to grupper:

HMS-orienterte reguleringer:

– Går særlig på regulering av utendørs arbeid i de varme månedene. Her har det skjedd en del, men noen grupper er fortsatt utelatt og reguleringene kunne vært strammere.

Systemendringer:

– Det henger sammen med det vi kjenner som kafala-systemet (se faktaboks under), som gir arbeidsgiver direkte makt over arbeidstakers opphold i Qatar. Her ble det annonsert store endringer, men etter hvert som disse trådte i kraft, ble det klart at effekten var begrenset.

Slik fungerer kafala-systemet Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo (UiO), Charlotte Lysa, fikk i oppgave av TV 2 å forklare kafala-systemet på en enklest mulig måte: «I korte trekk handler Kafala-systemet om at oppholdstillatelsen til en utenlandsk arbeidstaker, uavhengig om man er nyankommen eller har jobbet i Qatar i årevis er direkte knyttet til en sponsor, arbeidsgiver. Det betyr at mister du jobben, mister du oppholdstillatelsen og arbeidsgiver veldig enkelt kan gjøre oppholdet i landet ulovlig. Samtidig har man ikke streikerett og uavhengige fagforeninger for migrantarbeidere. Dette ekstremt skeive maktforholdet muliggjør grov utnyttelse. Hvis man klager på forholdene, kan arbeidsgiver for eksempel enkelt kansellere arbeids- og oppholdstillatelsen. Tidligere var det også slik at man trengte arbeidsgivers eksplisitte tillatelse for å reise ut av landet eller skifte arbeidsgiver. Nye reguleringer gjør at staten i større grad er involvert i dette, men det er mye usikkerhet rundt hvordan dette fungerer i praksis og hvorvidt systemet i det hele tatt fungerer som det skal. I mange tilfeller trenger man fortsatt tillatelse fra arbeidsgiver, og staten avviser også et høyt antall av søknadene om å skifte arbeidsgiver. Maktforholdet består, da oppholdstillatelsen fortsatt er direkte knyttet til arbeidsgiver og gjør at denne enkelt kan sette arbeidsmigranten i store problemer.» Charlotte Lysa, Midtøsten-forsker ved UiO.

Lysa mener implementeringen har vært svak, og at lovendringene som skulle gjøre det enklere for arbeidstaker å reise ut av landet og skifte arbeidsgiver uten sin opprinnelige arbeidsgivers tillatelse ikke rokker ved det ekstremt skeive maktforholdet mellom dem.

– Det er viktig å huske på at migrantarbeidere ikke har tilgang til uavhengige fagforeninger, streikerett eller ytringsfrihet, og man ser fortsatt at arbeidere mister jobbene og blir deportert etter streiker eller demonstrasjoner for eksempel over uteblitte lønninger.

– Dette gjør at migrantarbeiderne ikke har reell mulighet til å varsle hvis arbeidsgiver ikke følger gjeldende regler, sier Lysa.

Nylig kom Amnesty International med en ny knusende rapport. Den kan du lese her:

A legacy in jeopardy: Continuing abuses of migrant workers in Qatar one year after the world cup.

Mener kafala-systemet aldri ble avviklet

En annen bekymring etter hvert som lovendringer trådte i kraft, var om de ville bli omgjort etter VM.

– Jeg tror ikke noen av endringene vil bli reversert, nettopp siden det i praksis har vært ganske små endringer. Når endringene av kafala-systemet ble lansert, ble det presentert som en avvikling av hele systemet, sier Midtøsten-forsker Charlotte Lysa og fortsetter:

– Det var det aldri, men disse endringene ble også utvannet underveis etter reaksjoner fra næringslivet. Så i praksis hadde man allerede en reversering allerede før VM fant sted.

LAGET FRA BUNN AV: Sju stadioner ble laget fra bunn av etter at Qatar fikk VM. Her er den største av dem under bygging i 2018, Lusail Stadium, som har plass til 80.000 tilskuere. Foto: HANDOUT

Politisk nestleder i Senterungdommen og Qatar-kjenner, Ibrahim Ali, forsket også på Qatar i forkant av VM.

Han peker på useriøse arbeidsgivere som ikke følger lovene, samt en stat som ikke er flink nok til å straffeforfølge dem som ikke forholder seg til lovene.

– Jeg vil ikke si at systemet er helt borte, tvert imot. Noen lever i det, det skyldes at man har et system hvor håndhevelsen ikke er god nok og arbeidsgiverne kan straffe arbeidere som benytter seg av muligheten til å bytte jobb eller å forlate landet.

– Her må Qatar gå enda hardere til verks for å håndheve lovene som trådde i kraft i 2021, sier Ali.

Tidslinje for viktige hendelser Desember 2010: Qatar utropes til VM-arrangør i 2022. Mai 2011: Flere retter pekefingeren mot Fifa og Qatar etter mistanker og avsløringer om korrupsjon rundt utdelingen. November 2013: Amnesty publiserer en rapport på 170 sider – der får Qatar hard medfart for hvordan migrantarbeidernes situasjon er. Mai 2015: Sveitsiske myndigheter arresterer sju Fifa-ansatte i Zurich for bestikkelser. April 2016: Amnesty publiserer en ny rystende rapport. Her kommer det frem at migrantarbeiderne fortsatt lever og jobber under umenneskelige kår. Oktober 2017: Qatars regjering godkjenner en ny lov som skal beskytte arbeiderne. Blant annet skal det innføres minstelønn og et støttefond for migrantarbeidere. Oktober 2017: Etter press fra omverden og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) inngår Qatar en avtale om å gjennomføre flere reformer, blant annet ved å reformere kafala-systemet. September 2019: Amnesty publiserer enda en rapport. Også denne rapporten kommer med kraftig kritikk mot Qatars behandling av migrantarbeidere. Oktober 2019: Qatar kunngjør avskaffelse av kafala-systemet. Etter planen skal dette skje i januar 2020. Januar 2020: Qatar offentliggjør at arbeidere ikke lenger trenger tillatelse fra arbeidsgiver for å forlate landet. August 2020: Human Rights Watch avslører at arbeidsgivere bryter reglene for lønn, samt at forsøkene på å forbedre arbeidsmiljøet stort sett har mislyktes i Qatar. August 2020: Kafala-systemet blir offisielt avskaffet og Qatar kunngjør en ny månedlig minstelønn. Amnesty kaller endringene for et steg i riktig retning. Februar 2021: Den britiske avisen The Guardian hevder at 6500 migrantarbeidere har mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt VM. November 2021: Amnesty kommer med en ny rapport. Nå er det ett år til VM skal sparkes i gang. I rapporten avsløres det at endringene Qatar har gjort ikke fungerer som lovet. Fortsatt er det arbeidere som ikke får betalt som de skal, samt at det fortsatt er vanskelig å bytte arbeidsgiver. Mai 2022: Human Rights Watch, Amnesty International og åtte andre menneskerettighetsorganisasjoner sender et brev til Fifa-president Gianni Infantino. I brevet ber de Fifa og Qatar om å kompensere familiemedlemmene til migrantarbeidere som har mistet livet i Qatar. November 2022: VM-sjefen til Qatar Hassan Al-Thawadi sier i et intervju med Piers Morgan at tallene deres viser at mellom 400 og 500 arbeidere har mistet livet i arbeidsrelaterte situasjoner. November 2022: Qatar sparker i gang tidenes mest kontroversielle VM. Ecuador vinner åpningskampen 2-0. Kafala-systemet: Arbeidsgivernes makt over migrantarbeiderne. Et system som gjør det umulig å bytte jobb eller forlate landet uten arbeidsgivers godkjennelse. Kilder: Amnesty International, Human Rights Watch, The Guardian og BBC.

Klaveness, symbolsk sum og dødsfall

Norges fotballpresident, Lise Klaveness, gikk i fronten da Fifa-toppene møttes i Rwanda til kongress tidligere i år.

Takket være presset fra Klaveness og Norges Fotballforbund (NFF) forpliktet Fifa seg til å studere VM i Qatar i lys av sine egne regler for menneskerettigheter.

Leder for Fifas underkomité for menneskerettigheter, Michael Llamas, skal lede arbeidet som skal ende i en offentlig rapport.

Her kan du lese forslaget.

FLERE TURER: Lise Klaveness har vært i Qatar flere ganger. Her under Fifa-kongressen i mars 2022. Foto: Lise M. Næss / TV 2

Senere denne måneden reiser Lise Klaveness og generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, til Qatar for å sjekke VM-arven.

Med på turen er også representanter fra Danmarks Fotballforbund.

– Det er lettere å følge opp ved å være der, enn å sitte hjemme på PC-en, sier Lise Klaveness til TV 2.

– Til slutt vil det jo handle om å få et trykk inn mot Fifas arbeid og rapporten som de jobber med, som vi foreslo på kongressen. Vi skal rett og slett følge opp det vi har sagt vi skal gjøre, men også opparbeide oss en kompetanse fremover.

Et annet viktig punkt etter VM har vært pengekompensering til familiene til avdøde, samt skadde migrantarbeidere.



– Fifa har en underkomité for menneskerettigheter som skulle utarbeide, etter sigende, en uavhengig rapport, om hvordan artikkel seks i deres «Human Rights Statues» er blitt etterlevd. Den artikkelen sier at om VM og Fifa selv bidrar til menneskerettighetsbrudd, så har man en slags erstatningsplikt hvor man skal kompensere.

PROTEST: Norges landslag brukte kvaliken til Qatar-VM til å markere for menneskerettigheter. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Klaveness sier til TV 2 at hun ikke er klar over hvordan rapporten vil se ut, men at den trolig nærmer seg mål.

– Ryktene skal ha det til at det kommer noe i desember eller januar, sier fotballpresidenten.

Amnesty International, Human Rights Watch og åtte andre menneskerettighetsorganisasjoner signerte alle et brev til Fifa og Qatar.

I brevet skrev de at Fifa bør sette av minst 4,3 milliarder kroner til kompensering.

Tallet var symbolsk.

Det var nettopp denne summen som ble delt ut i premiepenger til nasjonene som deltok i mesterskapet.

ARBEIDSUFØR: TV 2 møtte Brendra Paswan som måtte forlate Qatar lutfattig og arbeidsufør. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Qatar i krigens sentrum



De siste månedene har Qatar igjen havnet i medienes søkelys.

Denne gangen som fredsmekler mellom Hamas og Israel.

Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh har i flere år vært bosatt i Qatar, som har vært blant Hamas sine viktigste støttespillere siden de tok over makten i 2006.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har en delegasjon fra Qatar ledet forhandlinger med Hamas, hvor målet har vært å løslate israelske gisler.

Dette er ikke tilfeldig, ifølge Midtøsten-forsker ved UiO, Charlotte Lysa.

– Qatar har siden midten av 90-tallet forsøkt å posisjonere seg som en viktig internasjonal og diplomatisk aktør som er en relevant utenrikspolitisk partner og som har en plass ved bordet i enhver sammenheng, sier Lysa.

MØTTES I QATAR: I slutten av oktober møtte Hamas-leder Ismail Haniyeh (t.h) Irans utenriksminister i Doha, som er hovedstaden i Qatar. Foto: AP

Hun sier videre at Qatar har et ønske om å være en mellommann hvor parter kan møtes og ha både formelle og uformelle samtaler.

– Det er relatert til dette at mange i Hamas-ledelsen befinner seg i Qatar, og det samme har vært tilfelle med Taliban. Man så det også under USAs tilbaketrekning fra Afghanistan. Da Taliban tok over, hadde Qatar bånd til begge parter og kunne fungere som en tilrettelegger under evakueringen av Kabul.

– Det er kjernen av Qatars utenriksstrategi – at de kan være til stede og sitte ved bordene. Det er bakgrunnen for at de har havnet i situasjonen de er i nå, sier Lysa.

Saudi-Arabia neste?

Med all sannsynlighet vil VM i 2034 bli arrangert i Saudi-Arabia, som er eneste søker til mesterskapet.

Nabolandet til Qatar har 32 millioner innbyggere, og litt over 40 prosent av dem er utenlandske statsborgere.

I likhet med Qatar er det også mange migrantarbeidere der, men ikke i nærheten av Qatars 90 prosent av befolkningen.

– Utfordringen til Saudi-Arabia er at de er verre enn Qatar når det kommer til menneskerettigheter, sier Ibrahim Ali.

I Qatar fikk menneskerettighetsorganisasjoner reise inn i landet og drive etterforskning. Noe som førte til flere kritiske rapporter fra blant andre Amnesty International og Human Rights Watch.

PROTEST: Tysklands landslag var blant lagene som protesterte under VM i Qatar. Foto: Ricardo Mazalan

Det får de ikke lov til i Saudi-Arabia. Det er også svært vanskelig for journalister å få dokumentere forholdene.

– Utgangspunktet i Qatar og Saudi-Arabia er veldig forskjellig. Det er to veldig forskjellige land. I Norge blir Gulflandene ofte sett på som ett, men det er et enormt gap i hvordan det er både politisk og befolkningsmessig, sier Charlotte Lysa til TV 2 og fortsetter:

– Samtidig har jo Saudi-Arabia sittet på sidelinjen og sett hva som har skjedd i Qatar og konkludert med at dette var en god idé. Det er åpenbart at de ikke vurderer det presset som veldig farlig og at det gikk bra, tross alt, fra Qatars synspunkt.

Midtøsten-forskeren peker på at kritikken i stor grad kom fra noen land i vesten og Nord-Europa, og at kritikken kanskje ser større ut herfra enn den oppleves der.

MEKTIGE MENN: Da emiren av Qatar, Sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, erklærte VM for startet, satt kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, ved siden av Fifa-president Gianni Infantino. Foto: MANAN VATSYAYANA

Hun legger også til at Saudi-Arabia har en helt annen erfaring med kritisk blikk på deres menneskerettigheter, enn hva Qatar hadde.

– Saudi-Arabia har ikke hatt samme tilnærming til menneskerettighetsorganisasjoner som Qatar i det hele tatt. Qatar er mye mer åpent og tilgjengelig, selv om det også er store begrensninger der.

– Saudi-Arabia er et mye mer lukket land, og det er vanskeligere å få tilgang. Det ser man blant annet på informasjonen man har om arbeiderne som er der, man vet mye mer om situasjonen til arbeiderne i Qatar. Det tror jeg ikke er noe som kommer til å endre seg med det første, sier Charlotte Lysa.