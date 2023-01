– Rett og slett galskap

Tidligere landslagsspiller Jevgenij Levtsjenko (45) er sjokkert over at det i det hele tatt vurderes å åpne døren for russiske utøvere.

PUSTEROM: De tidligere ukrainske landslagsspillerne fikk denne helgen koblet ut i Lærdal. Her takker Jevgenij Levtsjenko og Eirik Bakke hverandre for kampen som endte 1-1. Foto: Vegard Bjelland / TV 2

– Vi vil ikke spare verken vår sjel eller kropp for å få frihet, runger ut i Lærdalshallen på ukrainsk.

Med flagget rundt nakken og hånden på hjertet synger de ukrainske fotballspillerne stolt nasjonalsangen.

STOLTE: Jevgenij Levtsjenko og Oleg Sobutsky la ikke noe imellom da de sang nasjonalsangen.. Foto: Vegard Bjelland / TV 2

Den som synger høyest av dem alle er halvt russiske og halvt ukrainske Jevgenij Levtsjenko.

I 2014 kuttet han alle bånd til farens fødeland. Et land han hadde spilt fotball i, et land han hadde jobbet som fotballekspert og et land han alltid hadde vært glad i.

– Hvert liv som går tapt, er et for mye, sier Levtsjenko til TV 2.

– De viser ukraineres heltemot og styrke

De ukrainske gjestene ble vist mye kjærlighet i Lærdal. Både fra lokalbefolkningen, motstanderne og ikke minst fra ukrainske flyktninger som nå bor i Sogn.

En av dem var Olga Bozhytska (54). Hun jobbet som lærer for fremmedspråklige i Hostomel før hun ble tvunget på flukt og endte opp i Flåm.

STØTTE: Flere ukrainske flyktninger hadde møtte opp i Lærdalshallen for å hylle sine landsfolk. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– De er ambassadører for fred. De tar en bit av Ukraina hit. De viser ukraineres heltemot og styrke, sier hun til TV 2.

Etter en lang karriere i Nederland ble Levtsjenko værende i landet etter at han la opp. Nå jobber han som president i den nederlandske spillerforeningen.

Denne uken reiste han og et tjuetalls ukrainere til Lærdal for å spille veterancup. De aller fleste tilreisende bor i Ukraina og lever daglig med krigen.

– Jeg tenker at fotballen er en mulighet til å vise styrken og motet vårt. De som spiller for dette laget viser at de ikke er knuste mennesker, sier Levtsjenko.

De ukrainske spillerne har også gjort inntrykk på de nordmennene som har møtt dem.

– Det er så sterkt at det er vanskelig å beskrive med ord. Vi har blitt vist noen bilder som ikke kan vises på TV. Det er så grotesk at man sliter nesten med å sove etter å ha sett dem, sier turneringsleder Roald Flodsand.

NØKTERNT: Garderoben var byttet ut med klasserom da Ukrainas veteranlandslag denne helgen spilte cup i Lærdal. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Sjokkert over mulig Russland-retur

Samtidig som de tidligere ukrainske landslagsspillerne har vært i Norge, har det stormet i mediene.

Først ble det kjent at Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpner døren for å la utøvere fra Russland og Belarus konkurrere i Paris-OL i 2024.

I uttalelsen fra IOC kom det frem at et klart flertall av utøverrepresentantene ønsket å utforske hvordan utøverne skal kunne delta under strenge forutsetninger.

Torsdag skrev NRK at lederen av den norske utøverkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, skal ha tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere under et møte med Den internasjonale olympiske komité.

Jacobsen sa til TV 2 på fredag at det var veldig frustrerende å svare på så mye for «noe hun ikke har sagt engang».

Søndag publiserte NRK transkripsjonen av hele innlegget, etter at Jacobsen delte det med dem.

Den tidligere ukrainske landslagsspilleren er sjokkert over at russiske utøvere i det hele tatt blir vurdert til å få komme tilbake.

– Det er galskap. Det er rett og slett galskap. Det er helt uakseptabelt at en aggressor som dreper uskyldige ukrainere skal få lov til å bruke idrettsutøvere som propaganda. Jeg mener det er uakseptabelt, sier Levtsjenko til TV 2.

Lørdag beklaget utøverkomiteen overfor sine medlemmer håndteringen av saken om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere.

KOBLET UT: I landskampen mot Færøyene overrekte Jevgenji Levtsjenko det ukrainske flagget til den færøyske kapteinen. Foto: Vegard Bjelland / TV 2

Over 180 idrettsutøvere har mistet livet

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har over 40 000 mennesker mistet livet etter Russlands invasjon 14. februar i fjor.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj uttalte i desember at minst 180 ukrainske idrettsutøvere hadde mistet livet under krigen.

– Jeg synes det er så trist at folket vårt dør i denne teite krigen, sier Levtsjenko.

Ifølge ham er det ingen profesjonelle fotballspillere som har mistet livet ennå, men flere amatørspillere skal ha blitt drept i krig ifølge ham.

– Det er flere pensjonerte fotballspillere og amatørspillere som har blitt drept. Vi har også spillere på laget vårt som ikke kunne bli med til Norge grunnet skader de har pådratt seg, sier han.

Søndag reiste de ukrainske spillerne hjem. Noen av dem skal rett til fronten og fortsette med å forsvare landet sitt fra russerne.