Rekord-Kane kom med Spurs-hint etter ny scoring

England - Ukraina 2-0

Over 4000 ukrainske fans sørget for en spesiell ramme rundt kampen på Wembley. Men de gule og blå fikk ingen scoringer å juble for.

Duoen Harry Kane og Bukayo Saka sørget for engelsk seier. Sistnevnte vartet opp med en skikkelig klassescoring, mens Harry Kane forbedret sin ferske rekord.

– Det har vært noen ville dager. Min bror og far var i Napoli, så jeg delte øyeblikket med dem. I dag hadde jeg min kone og mine barn her, så dette er minner som vil være med meg for alltid, sier Kane til BBC.

Målmaskinen legger ikke skjul på at de to landskampene har gitt ham et sårt avbrekk fra klubbhverdagen.

– Det er mye som foregår i Tottenham, så jeg har virkelig nytt denne uken med England. Det er det viktigste og nå er det på tide å komme seg tilbake til klubben min.

Ryktene rundt Spurs-manager Antonio Conte har florert den siste tiden. Flere medier har hevdet at italieneren vil få sparken i løpet av landslagspausen.

Etter kampslutt forteller Jude Bellingham om god stemning i England-leiren.

– Det føles som vi har en veldig god atmosfære i garderoben. Vi vil utrykke oss, samtidig har vi en litt skitten side. Vi vil mestre alle fasene av spillet, og jeg syns vi gjør det veldig bra for øyeblikket, sier Bellingham til Channel 4.

Slik var scoringene

Åtte minutter før pause fikset Kane ledelse for England. Spissen, som tok Rooneys scoringsrekord for landslaget i forrige kamp, var på rett sted til rett tid og prikket inn 1-0 fra kort hold etter pene kombinasjoner med Saka.

– Det der er grunnen til at han har gjort så mange mål for både klubb og landslag, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Det var angriperens 55. landslagsmål.

Kun minutter senere vendte Saka opp utenfor sekstenmeteren før han skrudde ballen inn i det lengste hjørnet på praktfullt vis,

– For en scoring. Målgivende toppes med et krem-mål. Det er så lekende lett, det er så naturlig. Det er en fantastisk scoring.

Andreomgang ble i stor grad en transportetappe for Three Lions. Med ti gjenstående minutter fikk Ivan Toney, som er under etterforskning for gjentatte brudd på gambling-reglene, sin landslagsdebut.

England fikk en god start på kvaliken med 2-1-seier borte mot Italia tidligere denne uken. Søndagens kamp var Ukrainas første i denne kvaliken.