Rekdals overgangshint: – Vi har fått en utfordring

Ole Sæter ble skadet i søndagens treningskamp mot Haugesund. Etter å gått gjennom en MR-undersøkelse ble det bekreftet at det er snakk om en muskelskade i låret. Det betyr at trønderen vil være ute til midten av mai.

– Det er veldig kjedelig for ham og selvfølgelig kjedelig for oss, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til TV 2.

Han innrømmer at klubben er må se på mulighetene for å hente en erstatter før overgangsvinduet stenger ved midnatt fredag.

– Vi ser oss rundt i litt større aktivitet enn vi hadde planer om kanskje. Så er det sånn at det er dyrt å kjøpe spisser og de beste spissene er dyre, selvfølgelig. Vi har fått en utfordring, men vi får nå se om vi klarer å finne noe som passer inn i budsjettet og tankegangen vår, forteller Rekdal til TV 2.

MÅ MULIGENS HENTE ERSTATTER: Etter Ole Sæters skade mot Haugesund, vil Rosenborg sondere terrenget for å se etter en som kan fylle spiss-plassen. Foto: Ole Martin Wold

– Er det noen konkrete saker dere jobber med?

– Nei, det har vi ikke akkurat nå, men vi har selvfølgelig mange potensielle caser, sier Rekdal.

Rosenborg-trener understreker at de likevel ikke vil hente noen for enhver pris.

– Det er viktig at vi ikke bare henter for å hente. Det må passe inn.

Det er Deadline Day på fredag: Du kan se vår sending på TV 2 Sport 1, TV2.no og TV 2 Play fra kl. 19.00.

Men å bruke et tosifret antall millioner på en ny spiller nå, er neppe aktuelt.

– I utgangspunktet ikke, nei. Vi er ikke i nærheten av det. Det er den situasjonen vi står i. Vi har solgt for store beløp, rettet opp en litt sånn utfordrende økonomi, så der har vi et godt utgangspunkt for å gå videre. Men de store summene som kanskje må brukes for å hente ferdige spillere, det har vi ikke, sier Rekdal.

– Vi har ikke et busslass av spillere

På spørsmål om hvilket signal en eventuell nyanskaffelse vil gi til de allerede innhentede spillerne, er ikke hovedtreneren bekymret.

– Jeg tror de skjønner situasjonen. Vi har akkurat fått Ísak (Thorvaldsson) tilbake på trening, det er veldig positivt. Vi har også fått Carlo (Holse) tilbake på feltet, og så har vi Olaus (Skarsem), Ole (Sæter) og Eddi (Tagseth) ute. Vi sliter også med å få Sverre (Nypan) gjennom treningshverdagen og opp på et vanlig nivå. Vi har noen utfordringer der, men det betyr ikke at vi har mistillit til de vi har hentet, understrekes det.

I TRENING IGJEN: Angrepsspilleren, Ísak Snær Þorvaldsson, er tilbake etter muskelskade. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi har ikke et busslass av ferdige spillere som står utenfor Lerkendal, som koster 20-30 millioner kroner, og som kan gå inn døra her å være spilleklare for Rosenborg. Vi er ikke på det nivået. Det må vi bare forholde oss til, og så må vi lage spillerne selv.

Én som kan være på vei ut er svenske Rasmus Wiedesheim-Paul, som sliter med spilletiden hos trønderne. Spissen kom tilbake fra et låneopphold i Helsingborgs IF, i november.

– Det har hele tiden vært et utgangspunkt at han må spille mer. Han er bak i køen her på et vis, men så lenge han er her blir han behandlet som en Rosenborg-spiller. Det er jo litt opp til han og hva han presterer, forteller hovedtreneren.

BAK I KØEN: Rasmus Wiedesheim-Paul sliter med spilletiden i Rosenborg. Foto: Christoffer Andersen

– Kan ikke jukse oss opp

Før sesongstart mot Viking møter de hvitsvarte Kongsvinger i en treningskamp kommende lørdag.

Etter den kampen skal det være fullt fokus på det som venter i Eliteserien.

– Det er store forventinger til oss og vi prøver alt vi kan å etterleve det. Vi er veldig klar over hvor vi skal komme, og så er det viktig å være tålmodig oppi dette. Vi kan ikke true noen til å bli bedre og vi kan heller ikke jukse oss opp på et annet nivå, sier Rekdal.

– Du må utvikle deg og bli bedre hele tiden. Vi kommer til seriestart med en sulten gjeng, som er klar over hvor vi står. Det tror jeg er viktig, at man er realister. Og så skal vi plukke med oss poengene våre og utvikle oss kontinuerlig, avslutter Rosenborg-treneren.